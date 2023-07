ESTES carros terão R$ 50.000 de desconto no preço

Está chegando o momento no qual vários brasileiros irão realizar o sonho de obter um carro 0km, já que a previsão para os próximos meses, é que alguns veículos tenham descontos de até R$ 50.000 em seu preço. A tendência disso acontecer, é por conta que empresas concorrentes estão entrando no mercado e devido a isso, as demais fábricas devem conceder descontos para não perder a freguesia. Entenda quais modelos irão obter o desconto e prepare o seu bolso.

Vários descontos irão incidir sobre veículos nos próximos meses, confira | Imagem de Reza Qorbani por Pixabay

Quais os modelos que irão obter o desconto?

Os descontos devem acontecer na linha de carros elétricos, já que eles estão surgindo como uma grande promessa para as montadoras. Agora, o preço deles está bem alto ainda, mas é fato que nos próximos meses haverá um grande desconto, pois a concorrência irá aumentar.

No momento, apenas três empresas possuem carros de entrada na linha elétrica e mesmo assim, os valores são altos, para comprar o mais básico, é preciso desembolsar mais de R$ 140 mil. Todavia, haverá uma grande mudança na política de preços em questão.

O que torna os carros elétricos tão atraentes a longo prazo, é a questão ambiental, além disso, é possível economizar no combustível, já que “recarregar” o carro pode ser mais barato do que “reabastecer”.

Os descontos devem começar

Em todo o mercado automotivo, a concorrência é que manda nos preços. Se há bastante concorrência, os valores tendem a aumentar, caso haja pouca concorrência, os valores voltam a subir. E agora, com a chegada de uma montadora chinesa, a expectativa é que eles conquistem a liderança na venda de veículos elétricos.

Para continuar ainda no jogo, outras empresas como a Jac e Caoa Cherry decidiram oferecer descontos de até R$ 10 mil para os modelos de entrada. Todavia, o valor deve ficar ainda mais baixo.

Pois de acordo com especialistas, os descontos ainda não são suficientes para atrair a população. A Associação Brasileira do Veículo Elétrico acredita que nos próximos anos, veículos elétricos de entrada devem povoar o mercado brasileiro.

O que torna um carro elétrico tão caro?

A expectativa é que caso a situação econômica do Brasil permaneça como está, nos próximos meses, seja possível encontrar veículos elétricos custando menos do que R$ 100.000, já que a categoria é uma grande tendência mundial.

Ou seja, os valores devem ficar menores em todo o mundo. Mas mesmo com todo o esforço dos fabricantes, alguns componentes deixam os itens ainda mais caros, como a bateria, que precisa ser eficiente e econômica.

Portanto, é uma matemática simples, quanto melhor for a bateria, maior será o valor do veículo. Então, cada usuário precisa comprar o carro de acordo com sua necessidade.

