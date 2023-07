Ciência explica se você DEVE ou NÃO lavar a carne

Deve-se lavar a carne para cozinhar? Quando se trata do preparo da carne, um dos dilemas mais corriqueiros na cozinha é: devemos ou não lavar a carne crua antes do cozimento? De um lado, temos os fervorosos defensores da lavagem da carne como forma de higienização, do outro, os que argumentam que esse processo não é necessário e pode até ser perigoso. Quem está correto nessa história? Vamos descobrir a resposta à luz da ciência.

É importante seguir as orientações da ciência e não lavar a carne crua para evitar a contaminação cruzada. Foto: divulgação

É preciso lavar a carne crua?

Esse embate, que divide cozinheiros amadores e profissionais, foi pacificado pelas pesquisas científicas. A resposta pode surpreender: de acordo com as pesquisas realizadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a recomendação é firmemente orientada para o não lavar a carne e as aves cruas antes de cozinhar. A princípio, essa informação pode parecer contraintuitiva, afinal, a lavagem não seria uma forma de eliminar sujeiras e possíveis bactérias?

A questão é que, no caso das carnes cruas, os microrganismos patogênicos presentes, como a bactéria Salmonella, por exemplo, não são eliminados com a lavagem. Na verdade, a água age como um veículo propulsor para essas bactérias, que são facilmente espalhadas ao redor da cozinha, contaminando superfícies, utensílios e outros alimentos. Esse processo é conhecido como contaminação cruzada e aumenta significativamente o risco de intoxicação alimentar. A pior parte é que não temos controle sobre o alcance dessas microscópicas gotículas contaminadas.

A intoxicação alimentar, consequência possível da ingestão de alimentos contaminados por microrganismos como Salmonella, Shigella, o vírus da hepatite A, Trichinella spiralis, ou mesmo toxinas produzidas por bactérias ou fungos presentes no alimento, é uma condição grave e extremamente desconfortável.

Minimizando os riscos

No entanto, compreendemos que há quem se sinta desconfortável em colocar a carne crua direto na panela, sem qualquer lavagem prévia, principalmente quando há vestígios de sangue ou outras sujidades. Se você faz parte desse grupo, há algumas precauções que podem ser tomadas para minimizar os riscos.

Primeiramente, assegure-se de que não há alimentos, utensílios ou recipientes próximos à área onde a carne será lavada. Pode parecer um conselho trivial, mas é fácil esquecer-se disso na prática. Ao lavar a carne, evite jatos de água muito fortes, que podem aumentar a propagação das bactérias. Permita que a água corra suavemente sobre a carne e mantenha a torneira o mais próximo possível da peça para evitar respingos desnecessários.

Após a lavagem, a limpeza da área é fundamental. Utilize água quente e sabão para esfregar a pia e as superfícies próximas, enxágue e seque. Em seguida, uma desinfecção completa é essencial. Uma solução de um litro de água com uma colher de chá de água sanitária pode ser muito eficaz para isso.

Portanto, independentemente de qual lado do debate você se encontre, a segurança no manuseio dos alimentos é o aspecto mais crucial a ser considerado. Seguir as orientações científicas para a lavagem (ou não lavagem) de carnes cruas pode ser o primeiro passo para assegurar o sucesso de suas aventuras culinárias, sempre com a saúde e o bem-estar em primeiro lugar.

