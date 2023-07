ESTE grupo terá a vida 92% facilitada com atualização SURPRESA do WhatsApp

Atualmente, quando o assunto é enviar mensagem para alguém de forma prática, rápida e até mesmo criativa, praticamente qualquer pessoa recorre ao WhatsApp. E, não é para menos: esse aplicativo foi criado justamente para isso, e ganhou fama no mundo todo por conta de suas funcionalidades.

Funcionalidades que, por sinal, não param de ficar cada vez mais modernas: a empresa Meta, que é nada menos que a dona do “Whats”, frequentemente surge com surpresas para os usuários, sempre pensando em deixar a experiência de uso muito mais prática e segura.

E, abaixo, é possível conhecer a mais nova funcionalidade nesse sentido.

O WhatsApp está sempre testando novos recursos | Imagem: kroshka__nastya / freepik.com

Sobre a atualização que o WhatsApp já está testando

Já está acontecendo, no WhatsApp, os testes relacionados a uma atualização completamente nova, por meio da qual acontecerá a entrada de uma ferramenta muito sonhada e pedida pelos usuários. Segundo o que foi divulgado pelo portal WABetaInfo, o upgrade irá possibilitar que seja possível filtrar as mensagens, estando elas separadas no que diz respeito ao trabalho e no que diz respeito à vida pessoal.

Inclusive, como já acontece nas mensagens arquivadas, os chats poderão ser separados nas seguintes categorias: trabalho, pessoais e não lidas, mas ainda não houve divulgação a respeito de alguma outra forma de manter o filtro personalizado.

Vale frisar, mais uma vez, que esta funcionalidade ainda está sendo testada.

Mas, de qualquer forma, há a expectativa de que ela seja disponibilizada para os usuários em breve, mesmo para aqueles que não usam o WhatsApp Beta.

Veja também: 3 funções SECRETAS do Android que todos queriam ter conhecido antes

Como essa novidade irá funcionar

Segundo o que já foi divulgado, os chats poderão ficar agrupados na tela inicial no WhatsApp, exatamente na parte superior.

Esta nova funcionalidade será muito semelhante ao recurso de manter as mensagens arquivadas, que já está podendo ser usada por qualquer pessoa. Porém, caso queira, o usuário poderá ver seus chats em sequência, como já acontece hoje.

Veja também: Seu xampu faz MUITA espuma? Cuidado; especialistas fazem alerta

Outras funções prometidas pelo WhatsApp

É importante saber, por fim, que esse novo filtro não é a única novidade prestes a chegar para os usuários.

Isso porque muitos outros recursos também estão sendo testados, com a finalidade de tornar o uso deste app muito mais fácil no dia a dia. Inclusive, a empresa Meta tem trabalhado também em novas funções voltadas para a privacidade, por meio das quais será possível manter silenciadas as ligações feitas por números desconhecidos.

O intuito, com isso, é manter o foco na proteção dos dados dos usuários, e melhorar a usabilidade como um todo.

A verificação de privacidade também está para chegar.

Todas essas informações, e muitas outras que têm circulado pela internet, apenas reforçam que o poder do WhatsApp tem tudo para continuar em alta, considerando a preocupação que a Meta tem mostrado, em relação à segurança e à privacidade dos usuários, além da experiência de uso como um todo.

Trata-se de um aplicativo que está cada vez mais completo e isso, sem dúvidas, soma muitos pontos a seu favor.

Veja também: Função do celular DENUNCIA traição do parceiro