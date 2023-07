Brasileiros agora podem limpar o nome no Serasa e SPC antes de pagar as dívidas

De acordo com a instituição SPC Brasil, atualmente 4 em cada 10 brasileiros estão negativados nos órgãos de proteção de crédito. No Brasil, os principais órgãos são: Serasa, SPC, SPC Brasil Boa Vista e CENPROT. Eles mantêm registros detalhados de informações financeiras, incluindo pagamentos de contas, endereços, salários e outros fatores que possam afetar a pontuação de crédito de uma pessoa. Essas informações são coletadas de várias fontes, incluindo instituições financeiras, empresas de cartão de crédito, entre outros.

O objetivo principal do órgão de proteção de crédito é fornecer informações precisas e confiáveis sobre o histórico de crédito do cliente, para que possam tomar decisões mais assertivas. Isso inclui informações sobre quanto o cidadão deve, se está pagando suas contas em dia e se há registros de inadimplência ou outros problemas financeiros no passado. Além disso, os órgãos de proteção de crédito também trabalham para prevenir fraude e roubo de identidade, protegendo a privacidade e os dados financeiros das pessoas.

O que é score bancário e como ele é calculado?

Quem já precisou, ou ainda precisa, de um empréstimo, financiamento ou cartão de crédito, com certeza já ouviu falar em Score. Mas você sabe o que é Score? Score de crédito serve para saber qual a capacidade do indivíduo ou empresa de quitar um empréstimo ou financiamento, sem que haja inadimplência ou atrasos.

O score então é uma pontuação que indica aos provedores a probabilidade de a pessoa pagar as suas contas em dia. O cálculo do score bancário é baseado no histórico de pagamento do consumidor.

Como conseguir limpar o nome e aprovar um novo crédito sendo que a pessoa está com score baixo ou possui restrições no CPF ou CNPJ?

Para o credor registrar o nome de uma pessoa ou empresa como devedora em um órgão de proteção de crédito, conforme regras do código de defesa do consumidor, é necessário e obrigatório, antes ter entrado com ação de cobrança judicial não servindo neste caso apenas avisos de caráter administrativo.

Existem duas características estão sempre presentes quando se fala em limpeza de nome através de liminar judicial:

a primeira é que quando o cliente devedor paga uma dívida que estava inscrita no Serasa, o credor remove o apontamento da dívida, porém o histórico de “mal pagador” fica lá e isso deixa o score baixo dificultando a obtenção de novo crédito por um longo tempo. Já quando utiliza a liminar judicial, o órgão remove todos os apontamentos existentes (dívidas, cheques, protestos e outras) incluindo todo seu histórico, dessa forma, o score do cliente volta para o patamar mais alto que já esteve e daí sim, algum tempo depois é possível conseguir aprovação de novo crédito em outra instituição financeira. A segunda é quando o credor percebe que o cliente entrou com a liminar e está com seu CPF ou CNPJ blindado por 12 meses ou mais, ele perde sua melhor carta para ter sucesso na cobrança. Dória conta que já acompanhou clientes que tiveram propostas de descontos que chegaram até 90% para negociar e quitar suas dívidas.

