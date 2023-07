Urgente! Aviso do INSS para todos os aposentados e pensionistas do INSS

Da mesma forma que a internet é utilizada para compartilhar notícias reais também é um campo digital bombardeado de fake News e desinformação. O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) se pronunciou para esclarecer algumas dúvidas que estavam ocorrendo pelos seus segurados, o INSS fez questão de emitir um alerta geral para todos os aposentados e pensionistas.

O recado que foi emitido pelo INSS contrariou todas as informações que estavam circulando sobre o presidente Lula (PT) acabar com as aposentadorias do órgão pois não teria mais recurso para pagar os benefícios. O INSS informou que todos esses dados são falsos.

O INSS emitiu 2 alertas. Confira abaixo.

1º alerta do INSS: Reforma da previdência e aposentadoria

No primeiro alerta, o INSS fez questão que explicar sobre o assunto da aposentadoria com a promulgação da Reforma da Previdência que está em vigor desde o mês de novembro do ano de 2019 (Emenda Constitucional nº 103), e as regras foram modificadas, no entanto, a aposentadoria continua em vigência.

Essas novas regras mostram que a concessão da aposentadoria por contribuição ou programada:

Homens com 20 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade

Mulheres com 15 anos de tempo de contribuição e 62 anos de idade

Vale destacar que essas novas regras serão somente aplicadas aos trabalhadores que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) após a publicação da Emenda Constitucional nº 103, ou seja, começou em 14 de novembro do ano de 2019.

Já para os segurados que contribuíram para o INSS antes de acontecer promulgação da reforma vão ser aplicado as regras de transição para a concessão da aposentadoria por idade ou pelo tempo de contribuição.

2º alerta do INSS: Pagamentos de benefícios

Outro ponto que tem causado pânico e preocupação é sobre os pagamentos dos benefícios. Estava circulando pela internet que os segurados do INSS iriam ficar sem previsão de quando poderia receber seus benefícios, mas é fake news.

O INSS já informou que não existe qualquer falta de previsão para o pagamento dos beneficiários. Esses pagamentos são realizados mensalmente conforme o cronograma que foi divulgado.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

O INSS é o órgão responsável por fazer os pagamentos de uma folha que tem mais de 38,1 milhão de pessoas, são eles:

Aposentados

Pensionistas

Beneficiários de outros auxílios

O órgão também compartilhou que em média de espera para a concessão de benefícios é de 71 dias e que até o mês de junho já foram concluídos cerca de 860 mil pedidos. Quem tiver dúvida pode ter informações sobre a concessões de direitos, BPC (Benefício de Prestação Continuada, aposentadoria e entre outros pelo Portal da Transparência Previdenciária.

Por isso, o INSS emitiu um alerta para seus seguros para tranquilizar sobre essas fake News e disse que vai continuar com o compromisso para manter total transparência e eficiência na gestão dos recursos e benefícios previdenciários.

Lembrando que a comunicação oficial do órgão é o contato mais seguro para esclarecer qualquer tipo de dúvida e informações.

