Empréstimo pessoal em 48 vezes no Nubank CHOCA os clientes; poucos sabem

O Nubank é um dos poucos bancos digitais que oferecem a modalidade de empréstimo pessoal para os seus clientes. Até então, o único problema era que as parcelas só podiam ser divididas em até 24 meses. Com a alta demanda, a fintech acabou lançando uma nova modalidade de empréstimo direcionada aos investidores do banco — cujo usam os serviços de investimento do Nubank a fim de terem seus investimentos. Agora — podendo parcelar os valores emprestados em até 48 vezes.

Nubank anuncia nova modalidade de empréstimo pessoal

Trata-se de uma opção econômica e segura para ambas as partes. Esta modalidade de empréstimo usa os valores guardados no Tesouro Direto (investimento) para assegurar o banco do pagamento da dívida. Caso alguma parcela não seja paga após o período de carência, o banco subtrai o valor da parcela do investimento do cliente.

Por esse motivo o banco consegue oferecer até 48 parcelas e taxa de juros a partir de 1,45% ao mês. É uma modalidade segura e que está atraindo cada vez mais a atenção e despertando o interesse dos clientes.

Haja vista que enquanto o dinheiro está retido, continua rendendo. Entretanto, ficará bloqueado até que a dívida seja paga. É uma excelente maneira de guardar receita, tendo a garantia de seu rendimento e que posteriormente poderá ser sacado acrescido dos juros.

Para ter acesso à modalidade é necessário ter uma quantia aplicada no Nubank. A partir de então, após uma análise o cliente poderá fazer a solicitação do empréstimo diretamente pelo aplicativo do banco.

Nem todos os clientes possuem acesso à ofertas exclusivas como essas. É importante ter um bom relacionamento com o banco a fim de que novas oportunidades de crédito surjam. Na maioria das vezes, quando aparece uma das opções — a análise e aprovação é imediata.

Novas modalidades são disponibilizadas

Além dessa modalidade do Nubank, há outras que estão chamando bastante a atenção dos clientes. Trata-se do empréstimo com garantia dos valores das aplicações por Resgate Planejado. Podendo conseguir prazo prorrogado por até 24 vezes mais.

O dinheiro continua rendendo dentro da plataforma, com a mesma porcentagem fixa pré-determinada no início do investimento. Sendo uma opção bastante flexível e indicada para os clientes.

Por fim: há o tradicional empréstimo pessoal. Que aparece para alguns clientes. Caso opte pela realização, é possível fazer a simulação e na maioria das vezes o dinheiro cai na hora, sem a necessidade de uma análise adicional.

Portanto, o Nubank está sempre levando para os seus clientes opções funcionais de crédito pessoal que auxiliam bastante durante o cotidiano — na quitação de dívidas e até mesmo realização de sonhos. É importante ter um bom score de crédito para obter as melhores ofertas do Nubank.

