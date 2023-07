“Eles nunca mais apareceram”; este cachorrinho se recusa a sair do local em que foi abandonado

Cachorrinho abandonado não deixa o local – Nugget, um cãozinho solitário e abandonado, encontrou refúgio nas ruas ensolaradas do sul da Califórnia, numa esquina que escolheu como seu lar temporário. Sua história, relatada no portal The Dodo, é um emocionante lembrete do espírito resiliente desses animais leais e da importância do cuidado e amor para com eles.

O cachorrinho abandonado encontrou refúgio naquela esquina solitária, esperando desesperadamente que sua família retornasse. Foto: divulgação

A história do cachorrinho abandonado

O pobre cão foi inicialmente notado por residentes locais que estranharam sua presença constante em uma determinada esquina. A aparente espera pelo retorno de sua família tornou-se uma imagem frequente, conforme descreveu Suzette Hall, fundadora da organização de resgate de cães Logan’s Legacy, em uma entrevista ao The Dodo. A crença de Hall era que Nugget havia sido deixado naquela esquina por sua família e que, alimentando a esperança, ele esperava diariamente o retorno deles, mas infelizmente eles nunca apareceram.

Um detalhe particularmente comovedor dessa história é a rotina de Nugget. Apesar de suas incursões ocasionais pela vizinhança, no final do dia, o cão sempre retornava à mesma esquina. Mesmo quando as pessoas tentavam resgatá-lo, Nugget se assustava e fugia, para depois retornar ao mesmo local.

Em um certo Dia da Independência americano, celebrado em 4 de julho, a vizinhança estava repleta de fogos de artifício. Hall contou que, mesmo apavorado com o barulho dos fogos, Nugget mantinha sua rotina e voltava para sua esquina. Ela ressaltou o quão inteligente ele parecia, sempre retornando para o local que considerava seguro.

Conforme os dias se passavam, Nugget começou a conquistar a confiança dos moradores locais, demarcando seu território e tornando-se um rosto familiar na comunidade. Em especial, uma vizinha de Hall, que trabalha resgatando gatos, conseguiu se aproximar de Nugget. Eventualmente, ele chegou a aparecer na porta dela, como se soubesse que poderia contar com sua ajuda.

Resgate

Percebendo a condição de Nugget, a vizinha começou a deixar comida para ele, lentamente ganhando a confiança do pequeno cão. Foi então que ela decidiu entrar em contato com o Logan’s Legacy. Finalmente, depois de algum tempo e muito cuidado, Nugget foi resgatado.

Depois de ser levado ao veterinário para um check-up de saúde, Nugget começou a mostrar ainda mais sua personalidade adorável. “Todo mundo está apaixonado por ele no veterinário”, compartilhou Hall. Nugget parecia desfrutar da atenção e dos cuidados recebidos na clínica, onde um dos técnicos até lhe ensinou a sentar. Além disso, ele recebe banho dia sim, dia não, simplesmente porque adora a experiência.

Agora, a história de Nugget está se encaminhando para um final feliz. Ele aguarda por uma nova família, uma que possa proporcionar a ele todo o amor e carinho que merece. Ao refletir sobre a jornada de Nugget, Hall expressou sua admiração pela transformação do cão. “Pensar em quão arisco e assustado ele era comparado a agora, é incrível”, disse ela. Nugget, de fato, se tornou “o carinha mais fofo do mundo”.

