TOP 10 nomes franceses elegantes para dar ao seu filho

Se você está esperando por um bebê e busca nomes de meninas francesas populares, adoráveis e diferentes, separamos 10 nomes franceses acompanhados de seus significados.

Cada um traz consigo uma história e uma mensagem especial. Ao escolher um desses nomes, você estará presenteando seu bebê com um nome único, carregado de beleza, charme e significado. Acompanhe abaixo:

VOCÊ QUER SE INSPIRAR PARA ESCOLHER UM NOME EXCLUSIVO PARA SEU BEBÊ? CONFIRA OS NOMES NATIVOS DA FRANÇA. Imagem: Picsea / unsplash.com

Aliénor

Derivado do grego “Helenē”, que significa “misericordiosa” ou “compaixão”. Aliénor é um nome carregado de significado, evocando qualidades de bondade e empatia.

Aminata

Aminata é um diminutivo do nome árabe Amina, que possui um significado interessante. Amina é derivado da palavra árabe “amīn”, que significa “verdadeira” ou “honesta”. Esse nome transmite a ideia de integridade e autenticidade.

Camélia

Nome floral encantador que deriva do nome da flor camélia. Essa flor é conhecida por sua beleza delicada e simboliza amor, paixão e perfeição.

Ao escolher o nome Camélia, você estará trazendo uma conexão com a natureza e uma aura romântica para sua filha.

Célestin

De origem francesa que deriva do nome Celeste. Celeste significa “celestial” ou “divino”, remetendo ao céu e às estrelas. Esse nome traz consigo um senso de espiritualidade e admiração pela grandiosidade do universo.

Côme

Tem origem no nome Cosmo, que deriva do grego “kosmos” e significa “ordem”, “beleza” ou “mundo”. Carrega uma mensagem de harmonia e equilíbrio, representando a busca pela beleza e perfeição no mundo.

Fanta

Fanta é um diminutivo do nome Fátima, que tem significado ligado à devoção e à abstinência. Esse nome pode transmitir uma mensagem de fé e comprometimento religioso.

Garance

Nome francês que se refere à planta garança, conhecida por produzir um corante vermelho carmesim. Está associado à cor e à vivacidade, evocando a imagem de uma menina cheia de energia e intensidade.

Guillaume

Versão francesa do nome William, de origem germânica. Significa “protetor corajoso” e tem uma aura de força e determinação. Transmite a ideia de alguém valente e dedicado, pronto para enfrentar desafios.

Hélios

Inspirado na divindade grega do sol. Escolher esse nome é trazer uma conexão com a luz, o calor e a vitalidade associados ao sol. Hélios simboliza energia e brilho, representando uma pessoa radiante e cheia de vida.

Lembre-se a, o nome é a primeira identidade da criança e vai fazer parte dela para a vida toda. Por isso, não pense apenas no seu desejo, mas sim em como isso afetará o seu filho.

Se ainda tiver dúvidas, compare os nomes preferidos, consulte os familiares (com certeza eles vão adorar participar) ou então aguarde o tanto sonhado momento do nascimento para escolher o nome depois de ver a carinha do bebê.

