O corpo humano é muito complexo — necessitando de determinadas substâncias e minerais para que ele funcione corretamente. O cálcio é um mineral presente no corpo humano que é bastante associado à estrutura óssea. De fato, é verdade. Entretanto, ele possui outras funções no corpo humano que vão muito mais além do que nos ossos ou dentes. Com informações de um estudo publicado pelo National Institutes of Healthm, o cálcio é bastante importante para a movimentação dos muscular e para os nervos. Entenda o que isso significa na prática e as consequências da falta de cálcio no organismo humano.

Deficiência de cálcio causa DORES e outros sintomas; confira | Foto de Towfiqu barbhuiya na Unsplash

O que significa deficiência de cálcio?

Trata-se de quando não é consumido a necessidade necessária de cálcio para o corpo humano. O cálcio pode ser adquirido através de cápsulas. Entretanto, a maior parte das pessoas consomem o cálcio através de produtos naturais. Como é o caso do queijo, leite e outros derivados.

Além disso, também é encontrado em folhas verdes. O grande problema é que muitas pessoas não consomem diariamente a quantidade de cálcio necessária. Quando isso ocorre: haverá uma deficiência nos ossos, deixando mais frágeis.

Bem como problemas dentários, haja vista que o cálcio é um dos minerais presentes na região. Podendo ocasionar irritação nas gengivas e cáries. A deficiência de cálcio no corpo humano pode acarretar problemas muito mais graves e não tão notórios.

Além dos citados: insônia, lentidão, etc. Veja abaixo os sintomas comuns que envolvem a falta de cálcio no corpo humano.

Leia mais: URGENTE! Refrigerante zero é “possivelmente” cancerígeno; nova definição da OMS choca os consumidores

Estes sintomas representam falta de cálcio no corpo humano

A ausência de cálcio pode ser resolvida facilmente ingerindo o mineral através de cápsulas que podem ser encontradas nas farmácias — de preferência com receituário médico. Veja os sintomas.

Formigamento

Na maioria das vezes também relacionado com à dormência, a falta de cálcio no organismo proporciona muito formigamento nas extremidades — pés e mãos. Isso acontece de maneira específica porque a ausência de cálcio acaba afetando a transmissão dos sinais nervosos que ocorrem no organismo.

Espasmos musculares

Esse sintoma é um dos mais comuns em razão da falta de cálcio no corpo humano. Trata-se de espasmos musculares que acontecem de maneira involuntária — também é conhecido como tetania. Esses sintomas podem surgir em várias partes do corpo. Além de acontecer câimbras e dores musculares fortes.

Unhas quebradas

Mais notório nas mulheres, a falta de cálcio ocasiona unhas mais frágeis e que quebram com muito mais facilidade. Este é um dos principais sintomas da falta de cálcio no organismo humano.

Pele ressecada

Por mais que muitos não associem — mas o cálcio é um grande auxiliador na saúde da pele do corpo humano. É comum que a ausência do cálcio ocasione coceira na pele e até mesmo problemas na pele — bem como eczema. Por mais que hajam outras fontes do problema, a ausência de cálcio é uma das mais populares.

É válido lembrar que é importante ir ao encontro de um especialista, para que haja realmente uma avaliação de cada sintoma e assim possa ser direcionado para a real causa do problema e posteriormente solução.

Leia mais: Com 160 kg, influenciador e youtuber famoso aceita desafio para EMAGRECER