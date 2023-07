Estudo de Harvard descobre SUPERALIMENTO que faz você viver mais

Estudo surpreendente feito em Harvard – Esse líquido precioso, revestido de ouro e suavidade, que dá vida à sua salada e incrementa sua saúde de maneiras inesperadas está na mira de nossas atenções. Nos referimos ao azeite de oliva, a estrela incontestável de sua cozinha, o talento culinário que derrama uma profusão de benefícios à saúde e acrescenta à sua culinária um inconfundível toque mediterrâneo.

Segundo um estudo realizado em Harvard, o consumo regular de azeite de oliva pode trazer inúmeros benefícios à saúde. Foto: divulgação

Harvard descobre superalimento em estudo

Rico em antioxidantes, vitaminas e minerais essenciais, o azeite de oliva transcende a condição de mero condimento delicioso para o seu pão fresco ou alicerce para seus legumes salteados. Reconhecido e aplaudido por chefs renomados e especialistas em saúde, o azeite de oliva é consagrado pelas vantagens que proporciona à saúde.

Adentrando no universo do azeite de oliva, desvendamos que seu consumo regular pode agregar anos preciosos à sua existência. Pesquisas conduzidas pela renomada Universidade de Harvard indicaram que a substituição de manteiga, margarina ou maionese por óleo vegetal poderia reduzir o risco de morte prematura em 34%, um dado alarmante, não é mesmo?

As surpresas agradáveis não cessam. Outra pesquisa, divulgada em 2023, sustenta que a variedade virgem do azeite de oliva pode amplificar essa proteção contra a mortalidade precoce. Isso, sem dúvidas, é uma valiosa dica de longevidade.

Deseja uma cútis luminosa e saudável? O azeite de oliva pode ser o companheiro ideal para essa empreitada. Seu poder hidratante é reconhecido na produção de cosméticos naturais e artesanais. Estudos da Universidade de Granada revelaram que ele poderia ser a arma oculta contra as temidas rugas. Suas propriedades oferecem uma camada protetora contra agentes nocivos externos, enquanto os antioxidantes trabalham incansavelmente para manter sua pele jovem e vigorosa.

Muito benefícios

O azeite de oliva também representa uma aposta vantajosa para a saúde cardíaca. As doenças cardiovasculares agem silenciosamente, mas o azeite de oliva se contrapõe a elas, aprimorando a função dos vasos sanguíneos e minimizando processos inflamatórios. Segundo a Fundação Espanhola do Coração, a combinação singular de ácidos graxos e antioxidantes do azeite de oliva tem o poder de resguardar o organismo contra a arteriosclerose e regular os níveis de colesterol.

E não para por aí! O azeite de oliva também tem potencial para agir como um escudo protetor contra certos tipos de câncer, graças à sua capacidade antioxidante de combater os danos oxidativos provocados pelos radicais livres. Ademais, a alta concentração de ácido oleico do azeite de oliva pode ser o aliado que você não sabia que precisava na luta contra o câncer.

E o que dizer do seu cérebro? Ele também é um apreciador desse óleo vegetal! Os polifenóis presentes no azeite de oliva, substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, podem estimular a formação de novos neurônios. Alguns especialistas argumentam que uma dieta rica em gorduras, como o azeite de oliva, pode estimular a memória e as funções cognitivas e metabólicas.

Como se não bastasse, o azeite de oliva pode ser um aliado na perda de peso, se integrado a uma dieta equilibrada. Segundo Leandro Ravetti, diretor da Associação de Azeitonas da Austrália, “uma dieta rica em azeite de oliva extra virgem pode promover a perda e a manutenção do peso. Na verdade, dietas de baixa gordura são menos eficazes do que aquelas que contêm gorduras saudáveis para esse fim.”

Portanto, que tal incluir o azeite de oliva em seu cardápio de forma mais assídua? Ele é uma opção saborosa e saudável, carregada de benefícios para o seu corpo, cérebro e rotina de beleza. É tempo de expressar o seu amor pelo azeite de oliva!

