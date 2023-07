Precisando de empréstimo? Nubank ANUNCIA grande presente para você

Novamente o Banco Nubank está se destacando no mercado financeiro, dessa vez, com uma proposta inovadora, que visa ajudar ainda mais os seus clientes a conseguirem realizar os seus sonhos. O banco digital está oferecendo empréstimos com excelentes condições de pagamentos, ideal para quem precisa de dinheiro rápido mas quer ter um tempo maior para pagar a dívida, entenda.

Nubank acaba de anunciar grande novidade para quem está precisando de um dinheiro extra | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vale a pena realizar o empréstimo Nubank?

Com certeza, vale sim. Já que as taxas do banco são bem competitivas em relação aos demais, além disso, o processo é feito totalmente pelo aplicativo. Agora, o processo de solicitar um empréstimo está cada vez mais simples e transparente.

O Banco está oferecendo o empréstimo pessoal com super condições de pagamentos, a saber, o usuário contrata hoje e começa pagar após três meses. É isso mesmo, o dinheiro já irá cair na conta após a aprovação.

Essa medida visa ajudar no planejamento financeiro dos seus clientes, já que três meses é um período de tempo médio, o suficiente para que os usuários realizem os cálculos necessários. Além disso, é uma estratégia usada por várias pessoas, isto é, solicitar empréstimos para quitar de uma só vez alguma dívida, para evitar pagar juros absurdos.

Quanto tempo tem para pagar o empréstimo?

Outro fator determinante na hora de optar pelo empréstimo Nubank, é a possibilidade de quitar a dívida em até 24 meses, mas vale lembrar que quanto maior for o número de parcelas, maior será a incidência de juros também.

Por isso, antes de realizar a contratação, é possível fazer uma simulação no próprio aplicativo e averiguar se os juros são condizentes com a realidade do usuário ou não.

O número de parcelas e o valor do empréstimo podem ser escolhidos pelo próprio usuário no ato da contratação. Geralmente, o banco informa o valor máximo. O ideal é escolher uma quantidade razoável de parcelas, que nem fique tão pesado o valor nem o prazo para pagar. Mas caso o usuário escolha mais, pode optar por adiantar algumas parcelas e quando ele faz isso, não há a incidência de juros.

Como solicitar o empréstimo?

A solicitação é feita diretamente pelo aplicativo, já o pagamento pode ser feito tanto usando o saldo em conta quanto utilizando boletos bancários para quitar os valores.

Basta seguir o passo a passo:

Acesse o aplicativo Nubank;

Clique em “empréstimos”

Clique em “novo empréstimo”;

Informe o motivo do empréstimo;

Informe o valor desejado e a quantidade de parcelas.

Uma rápida análise irá acontecer, caso o valor seja aprovado, em questão de pouco tempo ele já estará disponível na conta bancária do titular. Caso seja reprovado, o usuário pode tentar realizar a operação na próxima vez que a mensagem de “valor disponível” aparecer em seu aplicativo.