Ninguém esperava receber ESTE DINHEIRO do governo; pode comemorar

Uma nova projeção, desta vez divulgada pela mídia brasileira, revelou o valor estimado a ser obtido por meio do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) este ano, liberado pelo governo federal. A quantia ficou abaixo das expectativas, entretanto, ainda concederá um benefício adicional a milhões de indivíduos no próximo mês. Saiba mais detalhes sobre quem poderá receber um dinheiro extra logo abaixo.

Lucro do FGTS liberado pelo governo terá informações publicadas ainda neste mês

Não se tem conhecimento ainda da precisão do montante total de rendimentos acumulados no último ano pelo governo federal e nem da porcentagem que será repassada aos trabalhadores. Portanto, será necessário aguardar até o dia 25 de julho, que é quando o Conselho Curador do Fundo de Garantia publicará oficialmente os dados relacionados a essa distribuição. Até lá, os especialistas em economia baseiam-se apenas em suposições.

O ganho por meio do FGTS é concedido porque a Caixa Econômica Federal utiliza o dinheiro depositado nas contas dos trabalhadores para emprestar ao governo. Assim, funciona como um meio de “investimento” nos programas públicos. Com esse rendimento proveniente de todas as transações realizadas nessa relação, a instituição restitui parte dos lucros aos trabalhadores, já que os recursos pertencem justamente a eles.

Saiba mais abaixo como descobrir se você terá direito a receber e quais os possíveis valores estarão disponíveis.

Como saber se tenho direito?

A distribuição dos rendimentos do FGTS será efetuada para todos os que, até o mês de dezembro do ano anterior, possuíam um saldo positivo nas suas contas.

A disponibilização dos valores está prevista para ocorrer até o dia 31 de agosto. Para verificar se você foi contemplado, é só acessar o aplicativo do FGTS (disponível para Android e IOS) no próximo mês e selecionar a opção “Extrato de pagamentos”.

Quanto irei receber?

Quanto maior for o valor disponibilizado naquela época, maior será a parcela do rendimento recebida.

Saque dos rendimentos do FGTS liberados pelo governo

O valor distribuído como rendimento na conta do FGTS tem a incorporação feita no saldo total. Isso quer dizer que ele aumentará a quantia já presente na conta, porém, não estará disponível para saques individuais. Será necessário aguardar as situações que permitem o recebimento desse benefício. Saiba quais são elas logo abaixo.

Situações em que o saque do Fundo de Garantia é liberado

O saque do FGTS é liberado pelo governo em situações específicas, como:

Calamidade pública – Em caso de ocorrência de calamidade pública, como enchentes, deslizamentos, terremotos, entre outros

– Em caso de ocorrência de calamidade pública, como enchentes, deslizamentos, terremotos, entre outros Doenças graves – O trabalhador ou seu dependente que estiver acometido por doenças graves, como HIV e câncer, pode solicitar o saque do FGTS;

– O trabalhador ou seu dependente que estiver acometido por doenças graves, como HIV e câncer, pode solicitar o saque do FGTS; Dispensa Sem Justa Causa – Quando ocorre a rescisão de contrato de trabalho, sem justa causa, por iniciativa do empregador, o acesso é liberado;

– Quando ocorre a rescisão de contrato de trabalho, sem justa causa, por iniciativa do empregador, o acesso é liberado; Saque-Aniversário – O trabalhador pode optar por receber uma parcela do seu FGTS anualmente, no mês de seu aniversário;

– O trabalhador pode optar por receber uma parcela do seu FGTS anualmente, no mês de seu aniversário; Pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional.

Para realizar o saque do FGTS, o trabalhador deve acessar o aplicativo do Fundo de Garantia e selecionar a opção “Meus Saques”. É necessário informar o motivo do saque e seguir as instruções do aplicativo. O dinheiro pode ser direcionado para uma conta bancária cadastrada, e o valor é creditado em até 5 dias úteis após o débito da conta do FGTS.

É importante lembrar que é necessário apresentar documentos de identificação do trabalhador não empregado, número de inscrição PIS/PASEP/NIS e carteira de trabalho para realizar o saque.

