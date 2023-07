3 funções SECRETAS do Android que todos queriam ter conhecido antes

A maioria das pessoas não conhecem tudo o que tem para fazer com o celular, não conhece as configurações, mas quando se tornamos curiosos descobrimos as funcionalidades secretas que ele tem e que podem facilitar a nossa vida. No entanto, o Android também agrupa diversas utilidades no sistema operacional ao qual permitem os usuários terem um maior controle do seu bem-estar.

Acompanhe a leitura abaixo.

Como ativar o temporizador de aplicativos?

Existem aplicativos hoje em dia que limitam o tempo gasto em outros programas, e o sistema do Android costuma acompanhar esse recurso aos usuários a liberdade para definir um tempo, e assim que ativa é fundamental para quem está gastando mais tempo com aplicativos, para ativar segue esses passos:

Entre nas configurações

Procure pela aba “Bem-estar digital”

Clique em “Temporizadores de aplicativos”

Escolhe o seu app e defina o tempo a ser gasto

Pronto.

Atuação do aplicativo em segundo plano

Em algum momento você já pensou como que é possível receber as notificações no seu WhatsApp estando em outra rede social? Isso se explica no aplicativo em segundo plano. Ou seja, alguns outros não são tão relevantes, para notificar essas notificações que também atuam no segundo plano. Veja como ativar:

Abra as configurações

Procure por “Assistência do aparelho e bateria”

Clique em “Bateria”

Prossiga até “Limites de uso em segundo plano”

Selecione, atentamente, quais aplicativos você deseja suspender. Leia as descrições das funcionalidades para melhor interpretação.

Vale ressaltar que você precisa desativar somente alguns aplicativos que não precisam de atualização.

Recurso RAM Plus

Muitos não sabem, mas o recurso RAM Plus funciona como uma adição virtual da memória RAM, ou seja, a memória RAM é nada mais que um componente totalmente essencial para permitir vários aplicativos de forma eficiente no celular.

Ela vai usar o espaço de armazenamento do celular para fornecer a memória virtual, assim que selecionar a memória virtual vai ser possível manter mais aplicativos abertos em segundo plano.

Quanto maior for o valor mais espaço de armazenamento o celular vai ter, por isso se a sua galeria de fotos já estiver cheia, não é bom ativar o recurso RAM Plus, somente se o desempenho do celular já estiver comprometido. Confira como ativar, segue os passos:

Abra as configurações

Acesse, novamente, “Assistência do aparelho e bateria”

Clique em “Memória”

Desça a tela e entre em RAM Plus

Selecione o valor desejado entre 2, 4 e 6 GB. Recurso pode ser desativado a qualquer momento

Lembrando que os usuários precisam encontrar uma maneira de equilibrar a quantidade de memória virtual desejada com o espaço de armazenamento.

