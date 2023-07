Trabalhadores terão acesso a EXTRA R$ 1.320 em julho; veja como sacar

Neste período de férias escolares para a maioria dos brasileiros, nada melhor do que um dinheiro extra na conta. E o Governo acaba de anunciar que vários trabalhadores terão direito a um valor de R$ 1.320 a mais para sacar ainda este mês. O saque pode ser feito diretamente pelo aplicativo do Caixa Tem e usado como quiser. Confira quem recebe e quais as regras para ter direito ao benefício.

Benefício extra de até R$ 1.320 é anunciado, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Que benefício é esse?

O dinheiro em questão é do sistema Pis/Pasep, que todos os anos, paga um abono salarial para os trabalhadores, tanto de empresas privadas quanto de empresas públicas. O valor máximo é de até 1 salário mínimo vigente, no caso de 2023, R$ 1.320.

Agora em Julho, o valor será pago para 4 grupos de pessoas e também marca o último pagamento dos trabalhadores. Agora, o abono será pago apenas no próximo ano, contemplando os trabalhadores de 2022.

Vale lembrar que em 2023, o cronograma está pagando os trabalhadores que trabalharam em 2021. O atraso em questão aconteceu devido a pandemia, que pausou o cronograma, que veio voltar apenas após ela.

Quem pode receber o abono?

O primeiro critério para ter direito ao abono, é no ano-base, isto é, em 2021, o cidadão ter trabalhado pelo menos 30 dias de carteira assinada e a sua média salarial ter sido de até 2 salários mínimos.

Além disso, ele precisa ter registro no sistema Pis/Pasep há cinco anos, no mínimo. E no ano em questão, a empresa deve ter informado de maneira correta todos os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

É possível checar se está apto a receber o abono pelo portal Gov ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Além disso, a central Alô Trabalhador também está disponível por intermédio do número 158.

Como calcular o valor do abono?

O abono sempre é proporcional ao período que o cidadão trabalhou no ano-base em questão, no caso, 2021. Caso ele tenha trabalhado o período mínimo, isto é, 30 dias, ele receberá apenas a parcela mínima, ao passo que se ele tiver trabalhado o período máximo, isto é, os 12 meses, ele terá direito a parcela máxima.

Para saber o valor de cada parcela, basta pegar o salário vigente e dividir por 12. No caso, R$ 1.320 dividido por 12 é R$ 110. Portanto, cada parcela do abono pode liberar R$ 110 para o trabalhador.

Já neste mês de Julho, o valor será liberado para os trabalhadores de empresas privadas e públicas. Os que são de empresas privadas, precisam se basear no mês de aniversário, que neste pagamento será novembro e dezembro. Ao passo que os servidores públicos devem se atentar ao último dígito de sua inscrição, que neste mês irá pagar para os números 8 ou 9.