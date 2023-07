Muitos usuários não sabem mas o Google possui o seu próprio sistema de streaming — o Google Tv. Trata-se de uma plataforma que possui uma infinita quantidade de programas, filmes e séries. É uma solução muito boa para os usuários que precisam de um bom serviço de vídeo e não querem pagar muito por isso. Uma novidade foi anunciada e possibilitou a inclusão de mais de 800 canais totalmente gratuitos!

TV do Google oferece 800 canais DE GRAÇA para todos | Foto de Pawel Czerwinski na Unsplash

Como funciona o Google TV?

Trata-se de um serviço online do Google. Através da plataforma é possível assistir inúmeros canais, filmes e séries. Com a inclusão dos canais do Roku Channel, os números de conteúdos gratuitos aumentaram bastante. Agora os usuários terão acesso a mais de 80 mil títulos através da plataforma.

O Google TV possui não somente conteúdos gravados como ao vivo também. Há mais de 350 canais de TV ao vivo, isto é, em tempo real. O que oferece aos usuários da plataforma uma experiência única e impressionante. O melhor disso é a experiência gratuita.

Através da parceria do Google com os canais do Roku Channel, os usuários poderão ter acesso a títulos mais atualizados e que estão em tendência. Bem como séries e filmes atualizados. Sem qualquer outro custo adicional pelos canais.

Além disso, tudo indica que esta parceria do Google com o Roku Channel irá proporcionar outras novidades aos usuários. Bem como a possibilidade de disponibilizar ao vivo a transmissão de corridas de Fórmula E, previstas para 2024.

Por mais que o Google TV seja gratuito, é necessário comprar alguns dos periféricos que venham com o Google TV integrado. Como é o caso de algumas smart TVs.

Como acessar os canais?

Através de algum dispositivo validado e configurado com o Google TV ou através do próprio site, o usuário poderá entrar com sua conta cadastrada e encontrar os mais de 800 canais disponíveis para acesso.

Podendo ser filtrados de acordo com o gosto e estilo de cada usuário. Haja vista que é uma excelente maneira de obter entretenimento gratuito.

Nem todos os canais são em português, existem vários canais e até mesmo conteúdos em outros idiomas. Entretanto, a adesão da Roku Channel proporcionou aos usuários uma opção bastante viável e interessante para um bom desenvolvimento do sistema de canais.

É uma excelente alternativa para quem deseja assistir canais ou conteúdos e não pretende assinar um pacote de lista de canais ou até mesmo comprar um receptor unicamente para isso.

Podendo ser possível aproveitar ao máximo a quantidade de filmes, séries e programas de TV sem pagar nada por isso. Podendo ser encontrado em televisores, computadores e dispositivos oficiais do Google, como o Chromecast.

