Nova rodada do Bolsa Família começa nesta semana; veja as datas

A notícia é muito animadora para os brasileiros beneficiários do Bolsa Família. O pagamento de Julho já foi confirmado e começará a ser pago a partir desta próxima terça-feira. As famílias irão receber no mínimo R$ 600. As parcelas fixas são referentes ao valor-base do benefício. Somado aos adicionais podem chegar aos R$ 1 mil.

Bolsa Família Julho

O Bolsa Família de Julho conta com os novos valores atualizados para os beneficiários do programa. Os brasileiros beneficentes do programa devem receber adicionais que podem chegar aos R$ 500. Haja vista que será pago pela primeira vez o adicional de R$ 50 para os membros com idade entre sete e dezoito anos.

Além disso, o Bolsa Família conta com o adicional de R$ 150 para as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos. Por esse motivo: algumas famílias já têm fixo o valor de R$ 900 todos os meses.

Os lactantes e gestantes também possuem direito a R$ 50 como adicional. Haja vista que é necessário estar com o Cadastro Único atualizado, a fim de que os órgãos responsáveis saibam do quadro e liberem o adicional referente à condição em si.

O Bolsa Família terá o maior valor médio da sua história. Neste mês de julho com os novos adicionais, o valor médio é de R$ 705,40. Mais de 21 milhões de famílias serão beneficiadas com o programa.

Totalizando um gasto de aproximadamente R$ 14,97 bilhões. Veja as datas confirmadas para o recebimento do benefício.

Cronograma Bolsa Família Julho

Os pagamentos do Bolsa Família vão começar a partir do dia 18 de julho e vão até o dia 31 de julho. Os pagamentos pagos nos finais de semana podem ser acessados no dia útil seguinte. Veja abaixo o calendário completo.

Final NIS 1: 18 de julho

Final NIS 2: 19 de julho

Final NIS 3: 20 de julho

Final NIS 4: 21 de julho

Final NIS 5: 24 de julho

Final NIS 6: 25 de julho

Final NIS 7: 26 de julho

Final NIS 8: 27 de julho

Final NIS 9: 28 de julho

Final NIS 0: 31 de julho

Os pagamentos são feitos de acordo com o número final do NIS. Portanto, de acordo com a última numeração do Número de Inscrição Social os beneficiários têm acesso as datas oficiais de seus repasses do Bolsa Família. Lembrando que ainda estão sendo realizadas as suspensões dos cadastros do Bolsa Família. É importante sempre estar atento com as atualizações do Cadastro Único.

Tudo indica que até o fim do ano o Governo Federal irá liberar outros adicionais e benefícios para o Bolsa Família. Haja vista que a estimativa do programa é que alcance cada vez mais pessoas no Brasil.

