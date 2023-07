Como ATIVAR o “modo Barbie” no seu WhatsApp; aprenda

Modo Barbie faz sucesso no WhatsApp – Em meio à expectativa do lançamento do longa-metragem ‘Barbie’, estrelado pela atriz Margot Robbie, os fãs da famosa boneca podem expressar seu entusiasmo de uma forma singular: utilizando a nova função ‘Modo Barbie’ em suas contas do WhatsApp. Esse recurso permite que os usuários adaptem seus smartphones com temas inspirados na Barbie, proporcionando uma experiência imersiva e repleta de glamour e diversão.

Mostre seu amor pela Barbie ativando o ‘Modo Barbie’ no WhatsApp e personalizando seu smartphone com temas relacionados à boneca icônica. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp possui um ‘modo Barbie’?

Para tornar esse sonho digital uma realidade, é necessário seguir alguns passos que garantirão a personalização completa do aplicativo de mensagens instantâneas. A primeira fase do processo envolve a alteração do papel de parede das conversas para uma imagem cativante da Barbie. Em seguida, os usuários podem dar um toque a mais de personalização ao aplicativo, ajustando o teclado do WhatsApp com motivos que remetem à icônica boneca. Como toque final, a opção de substituir o ícone do aplicativo pelo rosto ou logotipo da Barbie está disponível, representando a versatilidade da boneca que já assumiu mais de 100 profissões diferentes.

Entretanto, vale ressaltar que a implementação desse recurso requer alguns pré-requisitos e etapas que devem ser cuidadosamente seguidas. É necessário inicialmente a instalação de um aplicativo específico, disponível na Google Play Store. Além disso, os usuários devem providenciar um papel de parede com dimensões que se adequem ao seu dispositivo móvel, bem como uma imagem do rosto da Barbie ou do logotipo da marca em formato PNG com fundo transparente. Importante mencionar que este processo é apenas compatível com telefones que possuem o sistema Android 9 ou versões posteriores.

Como ativar

Para ativar o ‘modo Barbie’ no WhatsApp, começamos pela modificação do ícone do aplicativo. A primeira etapa consiste em baixar e instalar o aplicativo ‘Nova Launcher’ da Google Play Store. Após a instalação, é necessário definir este aplicativo como padrão nas configurações do dispositivo, seguido do download do logotipo da Barbie em formato PNG com fundo transparente. Ao abrir o aplicativo ‘Nova Launcher’, os usuários são convidados a escolher um tema, que ajustará a interface principal do telefone.

O próximo passo envolve a adição de um papel de parede temático nos chats do WhatsApp. Para tal, o usuário deve baixar uma imagem da Barbie, em seguida abrir o WhatsApp e ir até a seção ‘Configurações’, buscar pela opção ‘Chats’ e selecionar a seção ‘Wallpaper’. Após selecionar a opção ‘Alterar’, o usuário deve escolher ‘Minhas fotos’ e selecionar a imagem da Barbie baixada anteriormente.

Finalmente, para adicionar um plano de fundo no teclado com tema da Barbie, o usuário deve baixar uma imagem específica buscando por ‘fundo do teclado da Barbie’ em seu navegador. É importante salientar que o procedimento pode variar dependendo do teclado utilizado, porém, no caso do ‘Teclado do Google’, o usuário deve entrar no aplicativo WhatsApp, abrir uma conversa e clicar na engrenagem para acessar as configurações do teclado. Dentro da opção ‘Tema’, o usuário deve escolher ‘Meus temas’ e selecionar a foto da Barbie baixada, ajustá-la de acordo com suas preferências e finalizar o processo com ‘Concluído’ e ‘Aplicar’ para ativar o ‘modo Barbie’ com o fundo do teclado.

