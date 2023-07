Inscrições abertas para receber a nova rodada do Vale Gás; veja quando

O governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome confirmou que não haverá pagamentos do Auxílio-gás nacional, também conhecido como Vale Gás, neste mês de julho. De acordo com a pasta, a ideia é retomar os repasses apenas a partir de agosto. O cidadão interessado no recebimento já pode começar a se movimentar. Continue lendo e veja como se inscrever para receber o benefício.

Vale Gás só em agosto

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome confirmou que não haverá pagamentos do Auxílio-gás nacional no mês de julho. De acordo com a pasta, os repasses serão retomados apenas no dia 18 de agosto.

A tendência é de que quase 6 milhões de pessoas recebam o saldo em suas contas. Para saber o dia exato do seu recebimento, é necessário se basear no final do Número de Identificação Social (NIS) do seu CadÚnico.

Veja no calendário abaixo:

NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Quem terá direito?

Assim como nos meses anteriores, o governo federal já confirmou as regras de entrada no Auxílio-gás nacional. Para ter direito ao programa, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico. Além disso, também é importante que o cidadão tenha uma renda de até meio salário mínimo.

O Ministério do Desenvolvimento Social confirma também que dá prioridade para as pessoas que estão dentro do Bolsa Família. Mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e que estão sob medidas protetivas também possuem este prioridade.

Como se inscrever

Não existe uma forma direta para se inscrever no sistema do Auxílio-gás nacional. De todo modo, o cidadão que ainda não faz parte do CadÚnico pode começar a se preparar para entrar na lista. Neste sentido, é importante começar a separar os documentos pessoais. A entrada no sistema do CadÚnico é de responsabilidade dos municípios. Assim, o cidadão que deseja entrar na lista precisa entrar em contato com a sua gestão municipal para entender como o procedimento funciona na sua cidade.

Quem recebe Bolsa Família também tem direito ao Vale Gás

Em agosto, o Governo Federal também vai seguir com os pagamentos do Bolsa Família. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, um mesmo cidadão pode receber o dinheiro dos dois benefícios, desde que cumpra as regras de entrada dos dois programas.

Para ter direito ao Bolsa Família, além de ter uma conta no CadÚnico, o cidadão também precisa ter uma renda de no máximo R$ 218.

