PODE jogar as mãos para o céu e agradecer! Governo avisa sobre o PREÇO da carne

Nos últimos anos, por vários motivos, um dos principais problemas que atingiu o Brasil foi a alta no preço de vários produtos de consumo básico, como as proteínas, sobretudo, as carnes vermelhas. Agora, acaba de ser anunciado pelo Governo uma notícia que vai alegrar a todos em relação ao assunto, visto que o valor do produto acabou de ter mais uma baixa e vai ficar mais acessível para todos, confira

Governo anuncia grande redução nos valores das carnes, confira | Imagem de Robert Owen-Wahl por Pixabay

Carne acumula a sexta queda consecutiva

Pelo sexto mês seguido, o valor da carne bovina registrou queda no Brasil. Os dados foram fornecidos usando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e foi divulgado na última semana, a redução do mês de junho chegou a 2,10%.

A queda no valor do item juntamente com outros produtos, contribuiu para que houvesse uma deflação total neste mês de 0,08%. Isso significa que vários produtos que estão na lista de consumo dos brasileiros, tiveram uma baixa nos seus preços.

O IPCA analisa vários cortes e todos eles apresentaram uma redução em seu valor, considerando todos os 07 meses de 2023, a redução acumulada já é de 5,89% e considerando os últimos 12 meses, ela é de 6,73%. Mas nem tudo são flores, o IPCA registrou uma alta de 2,87% no ano e 3,16% nos últimos 12 meses.

Veja também: Governo Emite Alerta Para Todos Os Brasileiros Sobre Os PREÇOS Dos Alimentos

Quais os cortes que tiveram uma maior redução nos valores?

Nos primeiros seis meses de 2023, os cortes que obtiveram um maior recuo em seus preços foram:

Alcatra (-8,09%);

Filé-mignon (-8,02%);

Contrafilé (-7,92%);

Picanha (-6,52%).

Não há de fato um motivo concreto para que isso tenha ocorrido, mas todos os valores podem variar a depender da política de tributos praticadas pelo Governo e também pela demanda do país em questão. Caso haja vários produtos do mesmo tipo, a tendência é que o valor sempre fique menor.

Veja também: Conta De Luz Mais Cara Para Quem? Triste Notícia Aos Brasileiros

O que é deflação?

Com todo esse assunto envolvendo a queda de preços, é importante entender o que é deflação. Quando isso acontece, significa que houve uma diminuição geral em todos os preços de alguns produtos dentro de uma economia.

Enquanto a inflação encarece o produto, a deflação o deixa mais barato e significa uma inflação inferior a zero. Isso caracteriza que com menos dinheiro, é possível comprar mais. Ao passo que quando a inflação está alta, é preciso de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de algum produto.

Por fim, é importante ainda lembrar, que a deflação é algo e a desinflação é outra coisa. O primeiro termo diz respeito à inflação inferior a zero, já o segundo, é usado quando a inflação ainda é positiva, mas está sendo reduzida.