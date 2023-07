Seu xampu faz MUITA espuma? Cuidado; especialistas fazem alerta

É muito comum que gostemos quando o xampu faz muita espuma, inclusive, associamos isso ao poder de limpeza desse produto: quanto maior a quantidade de espuma, mais limpos os fios ficarão. Porém, de acordo com especialistas, é preciso ter um pouco de cuidado quanto a isso.

Enzo Vitale, por sinal, que é um renomado especialista espanhol focado na beleza, faz o alerta de que, quando produz muita espuma, o xampu na verdade acaba sendo muito mais agressivo, sendo que a mesma situação é válida para a pele: quanto mais espuma um sabonete faz, mais agride a pele, por alterar seu pH natural.

Usar xampu que faz muita espuma não é uma escolha muito inteligente | Imagem: valuavitaly / freepik.com

Alerta para quando o xampu faz muita espuma

Quando o xampu faz muita espuma, é o indício de que em sua fórmula exista uma grande quantidade de sulfatos e, também, de outros detergentes que agridem a fibra capilar, embora também tenham poder de limpeza.

Quando usados com frequência, os compostos em questão retiram a camada natural de gordura do cabelo em si, fazendo com que o couro cabeludo produza caspa ou mais gordura, de modo a compensar a recente perda de todos os componentes naturais.

E estes são os componentes químicos que entram na formulação de boa parte dos xampus:

Sulfatos : é da família dos surfactantes, tendo a clara função de limpar e, também, de fazer espuma e acabar com a sujeira por meio das micelas. Há a crença de que eles deixam o cabelo ressecado e, em excesso, prejudicam o couro cabeludo.

: é da família dos surfactantes, tendo a clara função de limpar e, também, de fazer espuma e acabar com a sujeira por meio das micelas. Há a crença de que eles deixam o cabelo ressecado e, em excesso, prejudicam o couro cabeludo. Silicones : revestem os fios para dar a eles uma aparência brilhante e, acredita-se, também conseguem proteger a fibra do cabelo, embora o deixem pesado e quase sem movimento.

: revestem os fios para dar a eles uma aparência brilhante e, acredita-se, também conseguem proteger a fibra do cabelo, embora o deixem pesado e quase sem movimento. Parabenos: são nada menos que conservantes, utilizados para manter o xampu em condições de uso por muito mais tempo.

Veja também: Com 160 kg, influenciador e youtuber famoso aceita desafio para EMAGRECER

Dicas gerais para cuidar bem do cabelo

Sabendo que não é bom sinal quando o xampu faz muita espuma, é importante que qualquer pessoa adote o uso de dicas inteligentes para cuidar bem dos fios, inclusive evitando lavá-los todos os dias.

A lavagem ideal acontece a cada 3 dias, dura no máximo 6 minutos (considerando o tempo do enxágue) e é à base de xampus que sejam naturais e neutros. Inclusive, atualmente é possível encontrar com facilidade opções que são livres de parabenos e de sal.

O condicionador, por sua vez, pode dar lugar aos óleos naturais, a exemplo do óleo de coco, de modo a garantir fios desembaraçados e sedosos.

E, claro: quanto melhor for a alimentação de uma pessoa, mais saudável e bonito será seu cabelo.

Por isso, é importante incluir na dieta alimentos como os aspargos, que atuam na formação da queratina, o iogurte, que dá força ao cabelo, e o ovo, que dá força ao folículo piloso.

Em resumo, portanto, o xampu que faz muita espuma não necessariamente é o que mais beneficia o cabelo, uma vez que, mesmo atuando bem na limpeza, pode danificá-lo consideravelmente.

Veja também: URGENTE! Refrigerante zero é “possivelmente” cancerígeno; nova definição da OMS choca os consumidores