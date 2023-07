10 MIL vagas em curso gratuito da UFMA; veja como se inscrever

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) está oferecendo um curso gratuito voltado para a especialização na comunicação de pessoas com deficiência auditiva. No total, foram disponibilizadas 10 mil vagas.

O curso tem como objetivo capacitar profissionais da área da saúde, incluindo gestores e gerentes envolvidos, para se comunicarem de forma efetiva com pessoas que possuem algum grau de deficiência auditiva ou surdez definitiva.

Embora o curso seja direcionado a profissionais da área da saúde, é importante destacar que ele está aberto a qualquer pessoa interessada no tema.

Isso significa que aqueles que não são profissionais de saúde também têm a oportunidade de participar e adquirir conhecimentos valiosos sobre como se comunicar adequadamente com pessoas com deficiência auditiva e surdez.

O fato de o curso ser 100% virtual e assíncrono traz uma vantagem significativa para os alunos. Isso significa que eles têm a flexibilidade de estabelecer seu próprio horário de estudo e acessar as aulas de qualquer lugar, desde que tenham uma conexão à internet.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estude de forma gratuita na UFMA

O curso gratuito oferecido pela UFMA possui uma carga horária total de 180 horas. Vale ressaltar que os participantes que concluírem todo o conteúdo dentro do prazo estipulado e obtiverem um bom desempenho nas avaliações virtuais serão elegíveis para receber um certificado de participação.

Intitulado “Comunicação Efetiva com a Pessoa com Deficiência Auditiva e Surda na Atenção Primária em Saúde”, o curso tem como objetivo desafiar os participantes a adotarem novas perspectivas na identificação e inclusão, ampliando todas as possibilidades relacionadas à comunicação que uma pessoa surda ou deficiente auditiva pode ter.

O que é a linguagem de sinais?

A língua de sinais é também conhecida como língua gestual. A mesma utiliza-se de gestos e sinais em substituição à língua que todos nós bem conhecemos em nossas comunicações: a língua de sons ou oral.

O que é a linguagem de libras?

Libras é uma língua derivada da língua de sinais autóctone (que é natural da região onde ocorre), ou seja, do Brasil, e também da língua gestual francesa. Daí sua semelhança com línguas de sinais da Europa e da América. A Libras não é uma língua de gestos representando a língua portuguesa, e sim uma autêntica língua de nosso país.

Vamos explicar o que isso significa: é que os sinais são formados a partir da combinação da forma e do movimento das mãos e do ponto no corpo (ou no espaço) onde esses sinais são realizados. Por exemplo, a mesma formação das mãos, porém em lugar diferente no espaço ou do corpo adquire outro sentido, isto é, significa uma outra palavra. Há ainda de considerar que tal como a língua oral possui significados diferentes para a mesma palavra em regiões diferentes do Brasil, na Libras isso também ocorre, são os regionalismos.

