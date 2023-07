Se você fizer isso no WhatsApp perderá sua conta para sempre

Não perca sua conta do WhatsApp – No cenário contemporâneo da comunicação digital, o aplicativo WhatsApp ocupa uma posição de destaque, sendo um dos principais meios de comunicação utilizados por cerca de metade da população brasileira. A dependência desse app é tão grande que muitos usuários têm mais de uma conta registrada. Mas você já se perguntou o que aconteceria se, por algum motivo, você não pudesse mais acessar o seu WhatsApp?

Conta do WhatsApp pode ser suspensa por este motivo

Não estamos falando aqui de bloqueios judiciais temporários como os que ocorreram no Brasil há alguns anos, mas de suspensões decorrentes do descumprimento de regras estabelecidas pela própria plataforma. O WhatsApp, que é parte do conglomerado de empresas sob a égide da Meta, pode penalizar usuários que utilizam versões alternativas não autorizadas do aplicativo, conhecidas como APKs. Estas versões não-oficiais do aplicativo são atraentes para alguns usuários por prometerem funcionalidades adicionais, como a possibilidade de visualizar mensagens que foram apagadas.

No entanto, é fundamental ressaltar que o uso desses aplicativos viola as diretrizes impostas pela Meta. Caso a empresa descubra que um usuário está utilizando uma dessas versões alternativas, uma das possíveis consequências é a suspensão temporária ou até mesmo permanente da conta do usuário. Segundo um recente anúncio da companhia, a suspensão inicial da conta de um usuário que faz uso de versões de terceiros do app costuma durar aproximadamente 24 horas. Caso o usuário insista em utilizar aplicativos não autorizados, como o GB WhatsApp ou o WhatsApp Plus, a suspensão pode tornar-se permanente, ou seja, a conta do usuário será banida da plataforma para sempre.

Além da possibilidade de suspensão ou banimento, existe outro risco ainda mais grave associado ao uso de versões alternativas do WhatsApp: a segurança e a privacidade dos usuários. Vale lembrar que, ao utilizar um APK, os dados do usuário, possivelmente incluindo o conteúdo de suas conversas, ficam expostos, uma vez que esses aplicativos não garantem a criptografia de ponta a ponta implementada pela versão oficial do app. Isso significa que seus dados pessoais e informações sensíveis, como os dados do cartão cadastrado no WhatsApp Pay, podem ser roubados.

Ademais, ao fazer o download de um APK, o usuário concorda com os termos de uso desse aplicativo. A maioria dos usuários não lê esses termos, mas é possível que alguns deles sejam inexistentes ou apresentem falhas jurídicas. Dessa forma, o uso de um APK pode expor o usuário a uma série de riscos, incluindo a vulnerabilidade a golpes aplicados por meio do aplicativo de mensagens. Em alguns casos, os dados e as conversas do usuário podem até ser usados como ferramenta de extorsão por criminosos.

Instabilidades na plataforma

Recentemente, o WhatsApp passou por instabilidades que resultaram em uma interrupção temporária do serviço para todos os usuários. Diante de tais eventos, muitos se perguntam se a falha é geral ou se afeta apenas algumas contas. Para esclarecer essa dúvida, o usuário pode verificar a situação do WhatsApp em sites de monitoramento de serviço como Downdetector (www.downdetector.com.br) e Outage Report (www.outagereport.com.br), que acompanham a ocorrência de problemas com a plataforma em vários países.

Adicionalmente, o usuário pode buscar informações mais detalhadas sobre a falha na internet ou compartilhar a experiência em suas redes sociais. Ferramentas como o Google Trends e os Trending Topics do Twitter podem ser úteis para entender se a falha é um problema global ou localizado.

Finalmente, se o WhatsApp estiver funcionando normalmente em outras partes do mundo, mas o usuário ainda estiver enfrentando problemas no próprio dispositivo, é recomendável verificar a conexão com a internet e a versão do sistema operacional do aparelho. Em alguns casos, pode ser necessário realizar uma atualização do sistema para restabelecer o funcionamento do aplicativo.

