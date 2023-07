Receita Federal emite comunicado e avisa quem receberá restituição em julho

No dia 31 de julho de 2023, a Receita Federal começará a fazer os pagamentos do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023 (IR 2023). Como é habitual, a consulta para verificar quem tem direito a receber a restituição estará disponível a partir do dia 24 de julho de 2023, ou seja, uma semana antes.

O calendário de restituições teve início em maio e se estenderá até setembro.

O terceiro lote de restituição será o primeiro do ano que atenderá contribuintes que não estão na lista de prioridades estabelecida pela Receita Federal.

De acordo com a Receita, nos dois primeiros lotes que já foram liberados, apenas pessoas que faziam parte dos grupos prioritários receberam a restituição do Imposto de Renda 2023.

Porém, no terceiro lote de restituição do IR 2023 será diferente e seguirá a seguinte ordem:

Contribuintes com prioridade que entregaram a declaração após 10 de junho ou que estavam na malha fina e resolveram as pendências.

Quem usou a declaração pré-preenchida ou solicitou restituição por Pix, duas situações que também dão prioridade.

Contribuintes sem prioridade. Quanto antes a declaração foi enviada, maior a chance de entrar neste lote, desde que não haja pendências.

Confira as datas de pagamento da restituição do IR em 2023:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

O critério de prioridade para o recebimento da restituição, que segue a data de entrega, inclui os seguintes grupos:

Idosos com 80 anos ou mais; Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doença grave; Contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida e quem escolheu a restituição por Pix Demais contribuintes;

A novidade para o Imposto de Renda de 2023 é que os contribuintes poderão receber a restituição via Pix. Quem optar pelo PIX como forma de recebimento da restituição do Imposto de Renda 2023, precisa ter a chave cadastrada com o mesmo CPF do titular da declaração transmitida para a Receita Federal.

Como saber em qual lote vou receber a restituição 2023?

Para saber se vai receber no segundo lote, o contribuinte deve consultar o site, na aba Meu Imposto de Renda e, na lista de serviços, clicar em “Consultar a Restituição”. Para a consulta simples, basta acessar e informar o CPF, ano da declaração (2023) e a data de nascimento.

Que horas cai a restituição do Imposto de Renda 2023?

Que horas cai a restituição do Imposto de Renda 2023? A Receita Federal não indica horário certo para o pagamento da restituição. Nesse sentido, a expectativa é de que o valor seja depositado até o final do dia útil para todos os cidadãos que se encaixam nos pré-requisitos do primeiro lote.

