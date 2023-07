Abono do Pis/Pasep de 2022: quem terá direito a receber NOVOS VALORES

Valores do Abono Salarial – O cenário financeiro de 2023 promete um alívio para mais de 23 milhões de trabalhadores brasileiros. Com um reajuste, o abono salarial agora é de R$ 1.320. Nos próximos dias, quatro novos grupos serão beneficiados com esse valor: aqueles nascidos nos meses de novembro e dezembro que receberão o PIS, administrado pela Caixa, bem como servidores com números de inscrição de final 8 e 9, que são elegíveis para o PASEP, gerenciado pelo Banco do Brasil.

O abono salarial referente ao ano-base 2021 está sendo pago de acordo com o calendário em andamento, respeitando os valores estabelecidos para cada trabalhador. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Novos valores para o abono salarial?

A sequência do calendário de pagamentos do abono salarial do PIS/PASEP para o ano corrente está sendo cuidadosamente cumprida. Não é incomum que as pessoas se confundam quanto ao ano-base ao qual os pagamentos correspondem. Sendo assim, é importante esclarecer: o abono salarial que está sendo pago este ano, 2023, é destinado a todos os trabalhadores que, no ano de 2021, trabalharam por no mínimo 30 dias com contrato formalizado. Da mesma forma, os que desempenharam funções remuneradas em 2022 receberão seus abonos apenas no próximo ano, 2024.

A dinâmica dos pagamentos sofreu uma alteração devido ao adiamento do abono salarial originalmente programado para 2021. Isso gerou um intervalo de dois anos entre o ano-base e o efetivo depósito dos valores do benefício. Tal mudança se reflete no presente, visto que os trabalhadores que estão empregados formalmente em 2023 receberão seu abono apenas em 2025, mantendo-se essa regra nos anos subsequentes. No entanto, é válido ressaltar que, até o momento, o calendário do abono PIS/PASEP referente ao ano-base 2022 ainda não foi anunciado.

O PIS/PASEP não é um benefício universal, existindo critérios para determinar a elegibilidade. O trabalhador precisa estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter recebido, durante o ano-base de 2021, uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos. Além disso, é preciso ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base considerado e ter seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O abono salarial representa uma significativa ajuda financeira, essencial para complementar a renda de muitos brasileiros. É um reconhecimento à contribuição dos trabalhadores para o desenvolvimento econômico do país. Portanto, é crucial estar atento ao calendário de pagamento e garantir o recebimento do abono a que cada trabalhador tem direito.

Consulta do saldo

Uma das dúvidas mais comuns dos trabalhadores é sobre como realizar a consulta do saldo do PIS/PASEP. Existem várias maneiras para isso. Na internet, é possível consultar diretamente no site oficial da Caixa Econômica Federal para o PIS (www.caixa.gov.br), ou no Banco do Brasil para o PASEP (www.bb.com.br). Nos sites, é só buscar pela opção de consulta do saldo do PIS/PASEP e seguir as instruções.

Além disso, tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil disponibilizam aplicativos móveis onde é possível consultar o saldo. Basta fazer o download do aplicativo correspondente, entrar com as informações da conta e procurar pela opção de consulta de saldo. Também é possível ir diretamente a uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil e solicitar a consulta pessoalmente, apresentando os documentos de identificação e o número do PIS/PASEP.

Para aqueles que preferem o atendimento telefônico, também é possível consultar o saldo por meio dos canais oficiais de cada instituição financeira. Basta entrar em contato com o atendimento ao cliente dos respectivos bancos e seguir as orientações fornecidas. Em todas as opções, é imprescindível ter em mãos o número do PIS/PASEP e os documentos pessoais.

