App permite fazer recarga de celular sem ter DINHEIRO na conta

Recarga de celular sem dinheiro? A falta de dinheiro e créditos no smartphone já não são mais obstáculos insuperáveis. Para aqueles que se encontram nessa situação, a salvação pode estar na palma da mão com o aplicativo “Meu Jeitto”. Este programa inovador permite a recarga do celular mesmo quando não há nenhum centavo no bolso, e a cobrança só vem no mês seguinte.

A recarga no celular pode ser feita de forma gratuita pelo aplicativo “Meu Jeitto”, mesmo sem dinheiro disponível. Foto: divulgação

App para recarga de celular

As situações em que nos vemos despreparados, sem dinheiro em espécie, sem tempo para uma visita ao caixa eletrônico e sem crédito no celular, são frequentes na vida de muitos. O aplicativo “Meu Jeitto” surge como uma solução para esses imprevistos. Este software disponibiliza um limite de R$ 150 mensais para recargas e compras em lojas credenciadas. A principal vantagem é o adiamento do pagamento para o mês seguinte.

Veja também: Poucos conhecem: macete secreto para proteger a bateria do celular

O acesso a essa comodidade é simples. O primeiro passo é fazer o download do aplicativo “Meu Jeitto”, que por enquanto está disponível apenas para sistemas Android. Em seguida, um cadastro é realizado onde o usuário fornece seu CPF e número de telefone, além de criar uma senha para uso nas transações pelo aplicativo.

Como em qualquer operação de crédito, é necessária uma análise de crédito. A aprovação nessa análise libera o acesso ao limite mensal de R$ 150 que pode ser usado para a recarga do celular ou compras em lojas parceiras do aplicativo. O débito, como mencionado anteriormente, só é cobrado no mês subsequente.

Além disso, o aplicativo “Meu Jeitto” demonstra empatia ao usuário em situações adversas, oferecendo a opção de parcelamento do débito em até três vezes, conforme o limite do usuário. A diversidade de opções de pagamento facilita a quitação do débito. Dentre elas estão: internet banking, caixa eletrônico, código de barras em casas lotéricas, depósito bancário e boleto – que pode ser impresso pelo site ou enviado por e-mail.

É importante salientar que a cobrança só é efetuada quando o crédito disponibilizado é utilizado. Dessa forma, usuários que não usufruírem do serviço em determinado mês, não terão nenhum débito.

O aplicativo “Meu Jeitto” é gratuito, ou seja, nenhum valor é cobrado pelo download. Contudo, são cobradas algumas taxas apenas nos meses em que transações são realizadas através dele. São elas: taxa Jeitto, custando R$ 5 mensais para uso do limite de crédito; taxa de recarga de R$ 2,50 por recarga feita; e taxa de parcelamento de R$ 5, apenas cobrada se o usuário optar por parcelar suas dívidas.

Como utilizar

Com uma interface simples e intuitiva, o “Meu Jeitto” permite a recarga do celular de maneira fácil. Após acessar o menu principal do aplicativo, o usuário seleciona a opção “Recarga de Celular”. Em seguida, digita o número do celular a ser recarregado, incluindo o DDD, e define a quantidade de créditos desejada. Confirmadas as informações em uma nova tela, basta finalizar a transação com a senha cadastrada. Um e-mail de confirmação da recarga é enviado e, assim, os créditos podem ser utilizados.

O aplicativo “Meu Jeitto” também permite a recarga do celular de outras pessoas. Se o usuário não souber o número de telefone, pode facilmente buscá-lo em sua agenda de contatos. Assim, a ausência de dinheiro e créditos no celular deixa de ser um empecilho, graças ao auxílio tecnológico do aplicativo “Meu Jeitto”.

Veja também: Bateria removível pode VOLTAR aos celulares; veja a tendência