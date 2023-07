Como entrar em contato com o INSS? Estes são os canais oficiais

O INSS é uma importante autarquia que realiza a administração de vários benefícios, tanto de âmbito previdenciário quanto de âmbito assistencial, como é o caso do BPC. Por conta da sua grande demanda de pedidos, é comum que haja alguns problemas durante o andar de algum processo, nesses casos, o mais indicado é entrar em contato com eles, antes mesmo de ir presencialmente até uma unidade, confira os principais canais para fazer isso.

Confira os canais oficiais para entrar em contato com o INSS

Quais são os benefícios que são administrados pelo INSS?

São inúmeros os benefícios que a autarquia administra, alguns são mais conhecidos do que outros, os principais são:

Aposentadoria: o principal benefício que a autarquia administra é as aposentadorias, que podem ser de vários tipos, como a por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e até mesmo a aposentadoria especial, que é destinado aos trabalhadores que são expostos a agentes nocivos à saúde.

Auxílio-doença: já esse benefício é temporário e é concedido ao trabalhador que fica incapacitado de trabalhador por um período superior a quinze dias consecutivos.

Salário-maternidade: é pago às seguradas que precisam se afastar do seu trabalho após ter dado à luz ou adotado uma criança. O benefício pode durar 120 dias ou 180;

Pensão por morte: já esse benefício, é pago para os dependentes do segurado, quando ele acaba falecendo. É preciso cumprir todos os requisitos legais.

BPC: por fim, há o Benefício de Prestação Continuada, ele é concedido para idosos e pessoas com deficiência, lembrando que devem estar na condição de vulnerabilidade social.

Problemas comuns que ocorrem nos benefícios

Todo benefício, antes de ser cedido, passa por um processo onde a autarquia analisa se de fato o segurado já está cumprindo todos os requisitos para receber o valor em questão. E durante a análise, pode ser que o benefício seja negado, por exemplo.

Há vezes que isso ocorre sem motivo evidente, então, o segurado precisa entrar em contato com o INSS a fim de entender o motivo que levou a recusa. Mas há regiões remotas que ficam longe dos grandes centros urbanos, que é onde ficam as unidades do INSS.

Para isso, foram criados os canais oficiais da autarquia, por eles, os segurados podem se comunicar com os agentes e tirar qualquer dúvida referente ao seu benefício.

Quais os canais oficiais do INSS?

Meu INSS

O aplicativo do Meu INSS é basicamente uma unidade na palma da mão do usuário, ele está disponível para todos os celulares e por intermédio dele, o cidadão pode acessar quase 100 serviços.

Site

Também há o portal do INSS, basta digitar Portal INSS em qualquer buscador que rapidamente ele será achado. Por intermédio dele, é possível realizar o pedido de benefícios, emitir extratos e muito mais.

Número

Por fim, há a Central de Atendimento que pode ser acessada pelo número 135, o propósito dela foi ampliar o acesso de todos aos serviços do INSS, já que nem toda população possui acesso à internet.