Manchas amarelas no vaso sanitário? ESTE é o truque perfeito para remover

O banheiro é simplesmente um dos cômodos mais importantes de qualquer casa. E, atualmente, ele é idealizado das mais diversas formas: seja do jeito mais simples e rústico, apenas com o básico, seja com ideias mais elaboradas, repletas de tecnologia. Não importa muito como ele seja, na verdade: as manchas amarelas no vaso sanitário tendem a aparecer sempre.

Também, independentemente do conceito adotado, este cômodo sempre será importante por conta da função que desempenha, sendo imprescindível sempre mantê-lo o mais limpo possível.

E a boa notícia é que, quando aquela mancha amarelada tão irritante se forma no vaso sanitário, existem formas de removê-la sem grande esforço, conforme será explicado nos próximos tópicos.

A limpeza dessa parte tão específica do banheiro é fundamental

A limpeza focada em tirar manchas amarelas no vaso sanitário, ou focada no vaso de modo geral, é indispensável, como forma de eliminar bactérias e germes que ali se concentram.

Muitas pessoas (se não a maioria delas) buscam sempre manter essa parte tão significativa do banheiro completamente livre de odores e devidamente desinfetada. E, claro: um grande objetivo da limpeza também é fornecer brilho.

Porém, por mais que sejam feitas muitas tentativas, nem sempre consegue-se retirar o tártaro com facilidade.

Este tártaro nada mais é do que justamente a mancha amarela no vaso sanitário, que tende a ficar ali de forma insistente, por mais que se coloque desinfetante ou cloro no local.

Mas, para a alegria dos amantes de uma boa limpeza, existem opções de produtos feitos em casa e que podem ser realmente úteis na hora de remover esse tipo de mancha com mais eficácia.

O método caseiro para tirar manchas amarelas no vaso sanitário

Explicando rapidamente, a combinação de limão com vinagre branco resulta em um ácido natural poderoso, que faz com que as manchas amareladas sejam removidas do vaso sanitário com mais facilidade.

Para preparar este produto caseiro, é preciso usar somente o suco de um limão com exatamente meia xícara de vinagre, misturando os dois muito bem. Depois de pronta, essa mistura deve ser esfregada sobre a mancha, sendo que, para que a remoção seja ainda mais potente, pode-se usar um esfregão.

Outro item que pode ser muito útil nesse momento é a famosa pedra pomes, sendo que, de modo geral, essa misturinha também serve para limpar azulejos.

A pedra mencionada, por sua vez, é conhecida por seu forte poder abrasivo e, por isso, pode ser mais interessante usá-la principalmente nas partes que contam com mais incrustação, depois de submergi-la em água morna.

Por fim, outra dica que pode ser usada para combater as manchas amarelas no vaso sanitário é usar Coca-Cola junto a 3 colher de sopa de bicarbonato de sódio e vinagre branco.

Essa mistura, especificamente, deve agir sobre o local da aplicação por meia hora: quanto mais vezes o processo for repetido, menos perceptível a mancha será.

