China assume a frente na GUERRA contra a inteligência artificial

Nesta última quinta-feira (13) a China compartilhou que irá tomar medidas provisórias para conseguir regular a indústria crescente da Inteligência Artificial (IA) para colocar algumas regras que vão se aplicar aos serviços oferecidos. Isso foi decidido para apoiar o desenvolvimento da tecnologia, além disso seguem um projeto de normas que foi publicado no mês de abril.

Esse projeto mostra que as empresas precisam fornecer as avaliações de segurança antes de já lançarem as ofertas ao público. No entanto, essa versão atual a regra irá ficar mais clara e alinhada com o que o mercado e analistas veem como um ponto positivo para os regulares que estão abrindo portas para as empresas chinesas possam também lançar seus produtos.

A China observa a IA como um campo cheio de oportunidades para se tornar um líder mundial até o ano de 2030, e a expectativa é que o EUA fique para trás. O país asiático já está a frente de outros governos a anos, e estão tentando estabelecer algumas barreiras para essa tecnologia que está fazendo sucesso do chatbot. ChatGPT da OpenAI.

Medidas de controle da China

Por mais que as empresas chinesas já tenham lançado diversos produtos e modelos de Inteligência Artificial, elas também têm evitado disponibilizar isso para o seu público, foi uma decisão tomada enquanto estavam aguardando a finalização das regras e também a aprovação dos seus produtos pelas autoridades de Pequim.

A CAC (Administração do Ciberespaço da China) reiterou esse conteúdo com a Inteligência Artificial generativa que deve estar em conformidade e dentro dos valores do país. Esses provedores de serviços precisam garantir que não ocorra violação dos direitos de propriedade intelectual e precisam usar as fontes de dados totalmente legítimas.

Vale ressaltar que são medidas que não vão se aplicar as empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia e não pretendem também oferecer os serviços aos chineses.

China quer mais investimentos

A China deseja incentivar o crescimento e desenvolvimento desse tipo de tecnologia, mas que inclui o algoritmo de IA generativos e semicondutores, além de incluir na elaboração de regras internacionais.

As autoridades são incentivadas e também a aprimorar e melhorar todos os seus métodos de supervisão para que sejam totalmente científicos e compatíveis com a inovação e o desenvolvimento, conforme diz o órgão regulador.

Lembrando que as grandes empresas na área da tecnologia na China, como por exemplo Alibaba Group e Baidu, elas já desenvolveram os próprios chatbots no estilo ChatGPT.

