Governo CONFIRMA passagens a R$ 200; “serão 1,5 milhão por mês”

Ministro de Portos e Aeroportos deu mais detalhes, na última quinta-feira (13), sobre o programa ‘Voa Brasil’, que trará passagens aéreas mais baratas, e que deve começar a partir de agosto. A ideia é que o programa do governo federal chegue na sua máxima capacidade em um ano. O Ministro confirmou a participação das empresas Latam, Gol e Azul. Saiba mais detalhes abaixo.

Novo programa do governo federal promete passagens aéreas a R$ 200. Imagem: stockking / Freepik

Passagens aéreas baratas a partir de agosto

O Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou na última quinta-feira (13), durante uma palestra na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), que o programa de passagens aéreas a R$ 200, batizado de “Voa Brasil”, poderá oferecer 1,5 milhão de passagens por mês.

Durante o evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, França deu mais detalhes sobre o programa que deve começar a partir de agosto. A ideia é que a iniciativa chegue na sua máxima capacidade em um ano. O Ministro também confirmou a participação das empresas Latam, Gol e Azul no “Voa Brasil”.

Programa aumentará procura por destinos menos populares

Segundo Márcio França, a implementação desse programa vai proporcionar que o país ganhe novos voos, principalmente para locais que atualmente não contam com muita procura.

De acordo com o ministro, é bem possível que se tenha uma grande procura de passagens, e que os voos saiam lotados. Com aviões cheios, o número de voos aumenta e a lotação em aeroportos regionais também. Com isso, é previsto que haja voos em lugares onde, naturalmente, há demanda, mas não tem gente voando atualmente.

As regras do ‘Voa Brasil’

França afirma que as companhias sugeriram a cobrança de até R$ 200 para qualquer trecho, durante “períodos de ociosidade”, como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. Ainda de acordo com o ministro, o benefício será para voos que estiverem disponíveis nesses períodos, ou seja, o usuário não poderá escolher qualquer trecho. Além disso, a iniciativa será limitada a quatro passagens por pessoa, por ano, sendo cada bilhete referente a um trecho.

Márcio França informou que o programa não vai contar com investimento público e vai beneficiar as pessoas que não tem o hábito de voar. Para poder ter acesso as passagens mais baratas, a pessoa não pode ter voado nos últimos 12 meses. Os primeiros beneficiados pelo programa serão aposentados, pensionistas e, eventualmente, servidores públicos.

Readequação do Santos Dumont

Sobre a utilização dos aeroportos do Rio de Janeiro, o Galeão e o Santos Dumont, Márcio França confirmou a informação sobre a readequação do terminal localizado no centro da cidade.

Conforme já anunciado em junho, a ideia é que o Aeroporto Santos Dumont deva ficar limitado a fazer a ponte aérea com Congonhas (SP) e com Brasília (DF). Os demais voos seriam feitos pelo Galeão. Segundo o ministro, o objetivo é manter o limite de passageiros no Santos Dumont em menos de 10 milhões por ano.

“O objetivo é que os dois aeroportos se completem, pelo tamanho e posição. Que o Galeão em especial possa ser um Hub, porque ele é o maior do Brasil e tem estrutura pra receber voos internacionais. Mas também tem que ter a conexão local e dentro do país”, completou o ministro ao G1.

