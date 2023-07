Lula defende varanda do PUM: “Tem dia que o cidadão não está bem do intestino”

Presidente da República fez comentário bem humorado para justificar a construção de varandas nas casas do programa Minha Casa, Minha Vida. As habitações do programa social ainda terão bicicletário e ponto para ar-condicionado. De acordo com Lula, é o mínimo para pessoas mais carentes terem uma vida mais digna. Presidente também cobrou que as moradias sejam entregues ‘com mais zelo’ do que as inauguradas pelos outros governos do PT.

Presidente Lula defende ‘a varanda o pum’, no Minha Casa, Minha Vida. | Imagem: Agência Brasil/ edição: noticiadamanha.com.br

Conforto em nome da necessidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou sobre a necessidade de se ter uma varanda nas casas de programas habitacionais. Segundo ele, em dias em que o morador não está bem do intestino, ele poderá fazer a “varanda do pum”.

Para o presidente, essa é uma questão de respeito: “É o mínimo! Porque os pobres têm que viver mal? Em que vai encarecer a casa uma varanda de 1 metro quadrado? ”. Deu a declaração em cerimônia de sanção do novo Minha Casa, Minha Vida na última quinta-feira (13), no Palácio do Planalto.

O novo formato dos imóveis do programa habitacional terão uma varanda, além de bicicletário e ponto para instalação de ar-condicionado.

Leia mais: NOVO Minha Casa, Minha Vida: posso comprar mais de UMA CASA?

“Varanda do pum” já era plano antigo de Lula

Essa não foi a primeira vez que Lula afirmou que deseja que a “varanda do pum” estivesse presente nos imóveis do Minha Casa, Minha Vida.

Segundo informações do Portal Terra, em dezembro de 2021, o presidente disse em um podcast que, em outros mandatos como presidente, tinha perguntado para empresários e funcionários da Caixa Econômica sobre a falta de um espaço de ar livre dentro de uma residência construída pelo programa no Rio de Janeiro.

“Eles soltam pum? Cadê a p**** da varandinha do pum aqui? Tá um casal dentro de casa, o cara está mal do intestino, a mulher está mal do intestino, o cara vai soltar um ‘peteleco’ aí e está fedido. Se o cara tiver uma varandinha de um metro, o cara vai para fora, faz as necessidades dele e a mulher não fica na guerra química que ele está travando dentro de casa.” – afirmou o presidente.

Recriação do programa

Na cerimônia da última quinta-feira (13), o presidente fez um apelo para empresários, a Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades para que as residências sejam entregues “com o maior zelo” para os futuros contemplados.

Segundo Lula, “todo mundo gosta das coisinhas bem-feitas. Todo mundo gosta de umas coisas com um certo padrão, um vaso sanitário decente, um chuveirinho decente. Porque as pessoas querem ser respeitadas na sua mais importante intimidade.”

Um dos principais destaques do novo desenho do programa é a retomada da Faixa 1, que atende pessoas com rendas de até R$ 2,6 mil, e que receberão recursos do governo federal alimentadas, principalmente, pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A ideia do governo é que até 50% das unidades financiadas e subsidiadas sejam destinadas ao público da Faixa 1. Historicamente, o subsídio oferecido a famílias dessa faixa de renda varia de 85% a 95%.

Leia mais: Novo Minha Casa, Minha Vida já começou! Entenda as regras