90% dos funcionários DESTA empresa foram TROCADOS por IA

Funcionários substituídos por IA – A adoção de tecnologias de inteligência artificial (IA) no ambiente corporativo, especialmente na substituição de trabalhadores humanos, vem causando polêmica. A discussão ganhou mais fôlego recentemente após o diretor-executivo de uma empresa indiana substituir 90% dos seus funcionários do setor de atendimento ao cliente por um chatbot de IA, o que gerou uma avalanche de críticas.

A substituição de funcionários por um chatbot de IA gerou críticas ao diretor-executivo da empresa na Índia. Foto: divulgação

IA toma o lugar de funcionários em empresa

O protagonista desta controversa decisão é Suumit Shah, fundador da Dukaan, uma startup indiana. Em uma série de postagens no Twitter, Shah detalhou que a decisão de substituir a força de trabalho humana por um chatbot, uma espécie de robô virtual de atendimento, resultou em melhorias notáveis no atendimento inicial ao cliente e na velocidade de resolução das consultas dos clientes.

A mudança na estrutura do atendimento ao cliente de sua empresa veio em um momento delicado, em que há uma crescente preocupação sobre como a IA pode levar ao desemprego de muitos profissionais, particularmente no setor de serviços. Essas mudanças são especialmente preocupantes na Índia, onde várias empresas estão investindo pesado em IA para desenvolver novos produtos e serviços, aumentando assim o medo de possíveis perdas de empregos.

Shah reconheceu que demitir funcionários foi uma decisão “difícil”, mas classificou a medida como “necessária”. Ele argumentou que, em face da atual economia, as startups estão agora priorizando a lucratividade em vez de perseguir o estatuto de “unicórnio”. Shah também enfatizou que a assistência ao cliente tem sido um problema persistente para a Dukaan e a introdução do chatbot de IA é uma tentativa de corrigir essa falha.

A construção do chatbot e a plataforma de IA foram realizadas em um curto período de tempo, tornando possível para todos os clientes da Dukaan terem um assistente virtual à disposição. Shah mencionou que o bot é capaz de responder a todos os tipos de perguntas com velocidade e precisão, reforçando que na era da gratificação instantânea, começar um negócio não é mais um sonho distante. Com a ideia certa e a equipe certa, qualquer um pode tornar seus sonhos empresariais realidade, afirmou.

Apesar da aparente positividade em suas postagens, muitos internautas não receberam bem suas declarações. Shah foi acusado de prejudicar a vida de seus funcionários com sua decisão “implacável”. Alguns questionaram que assistência foi dada aos 90% dos funcionários que perderam seus empregos, enquanto outros criticaram a atitude de Shah de transformar uma decisão potencialmente devastadora em uma questão de celebração e marketing.

Substituição da mão de obra

A preocupação com a substituição de postos de trabalho por IA não é infundada. Um relatório publicado pela Goldman Sachs em março sugeriu que a inteligência artificial poderia substituir aproximadamente 300 milhões de empregos em tempo integral em todo o mundo.

Em resposta às críticas, Shah prometeu detalhar as medidas de apoio aos funcionários demitidos em uma postagem no LinkedIn, argumentando que as pessoas no Twitter estavam buscando “rentabilidade, e não simpatia”. Shah também indicou que sua empresa está contratando para diversos cargos, embora não tenha especificado se essas posições seriam para substituir as perdas causadas pela adoção do chatbot.

Essa controvérsia joga luz sobre o debate cada vez mais premente sobre o equilíbrio entre a adoção de avanços tecnológicos, como a IA, e a proteção dos postos de trabalho. Com a proliferação de ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT, a questão da substituição de trabalhadores humanos por máquinas torna-se cada vez mais relevante e urgente.

