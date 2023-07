Tempestade solar de julho: como observar a aurora boreal em 2023

A aurora boreal é famosa no mundo todo. Inclusive, não são poucas as pessoas que anualmente se deslocam para partes específicas do planeta, a fim de ver esse espetáculo da natureza com seus próprios olhos.

Aliás: aqui, cabe perfeitamente usar a palavra espetáculo, considerando que se trata de algo sem igual. Quem já viu, jura que é algo indescritível. E quem ainda não viu não raramente sonha em viver essa experiência.

E a boa notícia é que exatamente esta semana quem está em dois países específicos poderá ver as luzes de pertinho.

Todos os detalhes sobre esse assunto tão empolgante são apresentados na leitura dos próximos tópicos.

Aurora boreal poderá ser observada em dois países americanos | v2osk / unsplash.com

A presença da aurora boreal pelo mundo

As luzes do norte, chamadas popularmente de aurora boreal, representam o tipo de coisa que mesmo aquelas pessoas que não gostam muito de sair de casa gostariam de ver pelo menos uma vez. E, embora exista o conhecimento popular de que é preciso ir para locais muito específicos, como a Escandinávia e o Alasca, para visualizá-las, um evento recente fará com que apareçam em mais lugares.

Ocorre que uma tempestade solar, prevista justamente agora para o mês de julho, tornará possível enxergar essas luzes impressionantes de outros pontos, embora todos estejam basicamente na mesma região.

É muito importante frisar, por sinal, que a aurora boreal nada mais é do que um fenômeno natural que é representado por uma luminescência que fica visível no céu noturno: isso acontece depois que a rajada magnética do próprio vento solar colide com o famoso campo magnético do planeta Terra.

É um espetáculo justamente por ter cores, estruturas e formas diversas: a cor verde normalmente é predominante em suas luzes, mas também podem surgir tons azulados e, ainda, surpreendentes tons avermelhados.

Veja também: Melhor SALVAR tudo logo: Google Drive ficará indisponível em agosto para estes usuários

Quando, exatamente, as luzes da aurora boreal poderão ser vistas

De acordo com o Instituto Geofísico da Universidade do Alasca, localizado em Fairbanks, espera-se que exatamente neste dia 13 de julho, quinta-feira, uma aurora boreal impressionante apareça nos Estados Unidos, por conta de uma tempestade solar.

As belas luzes poderão ser vistas em exatamente 17 estados americanos, sendo eles:

1. Alasca

2. Oregon

3. Washington

4. Idaho

5. Montana

6. Wyoming

7. Dakota do Norte

8. Dakota do Sul

9. Minnesota

10. Wisconsin

11. Michigan

12. Nova York

13. New Hampshire

14. Vermont

15. Indiana

16. Maine

17. Maryland

Elas também estarão visíveis no Canadá.

Veja também: ESTE é o signo que tem a MELHOR intuição do zodíaco

A hora e o local certos para apreciar esse espetáculo

Quem estiver pelos locais acima citados e quiser ver a aurora boreal “ao vivo” deve seguir a orientação do NOAA (Centro de Previsão do Clima Espacial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica) e se dirigir para longe dos centros urbanos: quanto mais isolado e escuro for o local escolhido, melhor será a experiência visual.

Acredita-se que a melhor faixa horária para apreciar esse fenômeno seja das 22h00 do dia 13 (quinta-feira) até as 02h00 do dia 14, sexta-feira.

Veja também: Funcionária de mercado QUEBRA o silêncio e viraliza nas redes sociais com verdade incômodas