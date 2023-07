Comunicado Caixa: ESTES são os brasileiros que podem sacar até R$ 2.900

Uma excelente notícia chegou para os brasileiros que se encontram em uma situação financeira desfavorável. A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente a autorização para saques de até R$ 2.900, desde que sejam preenchidos determinados requisitos. Trata-se do benefício do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Continue lendo e saiba quem poderá receber.

O que é o Saque-aniversário e quem tem direito?

O Saque-aniversário é uma opção escolhida pelo trabalhador que possui saldo em sua conta do FGTS e opta por retirar parte do saldo uma vez por ano, no mês do seu aniversário. Quem opta por essa modalidade de retirada, fica impossibilitado de sacar o FGTS em caso de rescisão trabalhista pelo período de dois anos.

Disponibilizado desde o dia 3 deste mês, um seleto grupo já tem acesso ao benefício no valor de R$ 2.900. Neste mês, terão acesso ao benefício aqueles que nasceram propriamente em julho e também os nascidos em maio e junho.

Não saquei o valor. O que acontece?

Para o trabalhador que não sacar o valor, só será possível movimentá-lo novamente no ano que vem (2024). Assim, é necessário que os beneficiários ativos realizem a movimentação na Caixa Econômica Federal, que disponibiliza os valores no começo de cada mês. O valor pago varia de acordo com o saldo na conta do Fundo. É possível resgatar somente 50% do valor total.

Confira o valor tabelado, divulgado pela Caixa:

Faixas de saldo Alíquota Parcela adicional Até R$ 500 50% – de R$ 500,01 até R$ 1 mil 40% R$ 50 de R$ 1.000,01 até R$ 5 mil 30% R$ 150 de R$ 5.000,01 até R$ 10 mil 20% R$ 650 de R$ 10.000,01 até R$ 15 mil 15% R$ 1.150 de R$ 15.000,01 até R$ 20 mil 10% R$ 1.900 Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900

Calendário para saque de R$ 2.900

Para ter acesso ao saque de R$ 2.900 pela Caixa, através do FGTS, fique atento ao calendário a partir deste mês:

Julho – 3 de julho a 29 de setembro;

Agosto – 1º de agosto a 31 de outubro;

Setembro – 1º de setembro a 30 de novembro;

Outubro – 2 de outubro a 29 de dezembro;

Novembro – 1º de novembro a 31 de janeiro de 2023;

Dezembro – 1º de dezembro a 29 de fevereiro de 2024.

Quem antecipou saque-aniversário e ficou com o valor bloqueado não pode receber?

Para quem tem urgência em receber o saldo do FGTS devido a emergências financeiras, há sempre a opção de adiantamento das parcelas do FGTS através de instituições financeiras, como bancos e empresas especializadas em empréstimos, contudo é bom abrir o olho para as possíveis consequências dessa “pressa”.

Caso o saldo bloqueado do FGTS seja por conta de empréstimo (por antecipação do saque-aniversário), a conta só é desbloqueada após a dívida ser quitada. Para isso, você pode antecipar as parcelas da dívida e terminar de pagar antes do prazo determinado.

