Governo garante quase R$ 700 para jovens estudantes

Benefício do governo para jovens estudantes – Uma nova fase do Programa Bolsa Trabalho – Juventude, Trabalho e Fabricação Digital, iniciativa da Prefeitura de São Paulo, está prestes a iniciar. A partir de 20 de agosto, jovens selecionados terão a chance de se matricular e iniciar a transformação de suas vidas através de um projeto inovador de formação e inserção no mundo do trabalho. O programa é mais um exemplo da busca contínua por inclusão e desenvolvimento social, focando no público jovem e proporcionando novas oportunidades.

Estudantes podem contar com o apoio do governo

Essa iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) de São Paulo. Neste momento, o programa está convocando os jovens selecionados para realizar a matrícula e aproveitar essa oportunidade única de capacitação e formação. Além disso, há previsão de uma chamada extra para preenchimento de vagas remanescentes na próxima sexta-feira (14), direcionada aos jovens que ainda se encontram na lista de espera.

O Programa Bolsa Trabalho foi concebido com o objetivo de formar jovens nos temas mais relevantes para o mundo atual e futuro. O foco é na instrução em fabricação digital, empreendedorismo, mercado de trabalho, direitos humanos e cidadania. As aulas e atividades estão previstas para ocorrer em 13 FabLabs, espaços de fabricação digital geridos pela Prefeitura de São Paulo.

Em cada semestre, o programa abre 108 vagas para jovens entre 16 e 20 anos que estejam desempregados e que tenham residido na cidade de São Paulo por mais de dois anos. É necessário também que o candidato faça parte de uma família cuja renda per capita seja inferior a meio salário mínimo e que esteja matriculado ou já tenha concluído o ensino médio.

Bolsa Auxílio

Além da oportunidade de formação e capacitação em áreas primordiais para a conquista da independência e o sucesso profissional, o programa oferece uma bolsa auxílio de R$ 673. Esse valor, que pode ser utilizado para deslocamento e alimentação, visa facilitar a participação dos jovens nas atividades propostas.

Ainda, a programação inclui visitas pedagógicas a locais de interesse, como equipamentos públicos, museus e universidades. Essas visitas proporcionam aos jovens uma ampliação de horizontes, permitindo que eles tenham contato com diferentes realidades e possam construir uma visão mais ampla sobre suas possibilidades de futuro.

Para mais informações sobre o programa, a prefeitura disponibiliza um canal de contato através do e-mail imprensa@prefeitura.sp.gov.br e no site oficial https://imprensa.prefeitura.sp.gov.br/.

Conforme citado anteriormente, o Programa Bolsa Trabalho – Juventude, Trabalho e Fabricação Digital representa um esforço da Prefeitura de São Paulo em direcionar a juventude da cidade para uma formação alinhada com os desafios contemporâneos do mercado de trabalho. Além disso, é uma valiosa oportunidade para que jovens em situação de vulnerabilidade social possam alavancar suas carreiras e transformar suas vidas, construindo um futuro de sucesso e cidadania plena.

