Não deixe passar! ESTE grupo de brasileiros pode sacar R$ 350 a mais do Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando cerca de R$ 350 para um grupo específico que cumpre determinadas regras do governo e que está incluso em um programa social destinado a pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. O valor que poderá ser sacado no Caixa tem, dará um suporte extra aos núcleos familiares e ajudá-los no combate à desigualdade e a fome no país. Continue lendo para saber quem tem direito ao auxílio extra.

Beneficiários do Bolsa Família que atendam a determinado requisito poderão receber mais R$ 300 no Caixa Tem. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Bolsa Família com ajuda extra

O valor de R$ 350 reais nada mais é do que mais uma parcela do Bolsa Família. Com o valor padrão de R$ 600, o programa tem oferecido adicionais que podem complementar o benefício. Neste mês, o programa irá pagar R$ 150 para cada criança de até seis anos e R$ 50 para gestantes e adolescentes entre 7 e 18 anos de idade. Assim, caso uma família tenha mais de um membro nas circunstâncias acima, o valor de R$ 350 pode ser aderido.

Isso significa que, para família que tenha, por exemplo, uma criança de até seis anos, uma gestante e dois adolescentes (R$ 150 + R$ 50 + R$ 100) o valor total será o benefício informado. Esse repasse complementa o valor padrão. Assim, ao final do mês, é possível que uma única família receba R$ 950 (R$ 600 + R$ 350).

Além disso, em agosto, é possível receber mais R$ 109 através do auxílio gás, repasse que acontece a cada dois meses. Como o último pagamento do benefício foi no mês passado, o vale retorna no próximo mês, contemplando ainda mais famílias.

Requisitos para receber R$ 950

Para aqueles que desejam receber o valor padronizado do Bolsa Família mais os adicionais, é necessário cumprir alguns requisitos. O primeiro deles, é manter a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) atualizada. No caso de crianças, é necessário que todos tenham frequência escolar mínima de 75% e que a sua caderneta de vacinação se mantenha atualizada.

No caso das gestantes é necessário ter o acompanhamento nutricional e exames pré-natais em dia!

Quando começa o repasse do valor adicional?

O repasse do valor começa no próximo dia 18 e deve contemplar um grande número de beneficiários. Para saber a data exata na qual o benefício estará disponível é necessário saber o número do NIS cadastrado no benefício social e assim verificar através do calendário do aplicativo Caixa Tem ou do Bolsa Família, em qual data o seu número NIS está programado para receber o auxílio + o valor extra.

As consultas também poderão ser realizadas por telefone, ligando para a Central de Atendimento da Caixa, no número 111, ou para o atendimento Caixa ao Cidadão, no número 0800 726 02 07. A ligação para o Caixa ao Cidadão é gratuita.

