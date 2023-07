Governo surpreende e pode pagar RODADA EXTRA do abono do Pis/Pasep?

Todos os anos, um dos momentos mais esperados pelos trabalhadores é o pagamento do abono Pis/Pasep para os trabalhadores, tanto do setor público quanto do privado. Todavia, durante a pandemia, esse momento tão aguardado infelizmente não ocorreu, já que os pagamentos foram suspensos. Agora, o cronograma retornou ao “normal” e está realizando os pagamentos retroativos, por exemplo, em 2023, o Governo está pagando os valores de 2021. E para o mês de Julho, novas pessoas irão ter direito ao valor, saiba quem.

Qual o valor do abono?

O valor do abono tem um teto e um valor mínimo, mas tudo isso vai depender do próprio trabalhador. Basicamente, aquele que trabalhou mais, receberá o valor cheio, ao passo que o que trabalhou menos, vai receber apenas uma parte bem pequena do valor.

Para saber o valor exato, é preciso dividir o salário-mínimo vigente pela quantidade de meses do ano, isto é, 12. Ficando R$ 1.320/12, que totalizam R$ 110. Ou seja, para cada mês trabalhado, o trabalhador pode sacar o valor de R$ 110.

Lembrando que a partir de quinze dias trabalhados, o cálculo já conta como se fosse o mês cheio. Isto é, se o trabalhador ficou na empresa durante 7 meses e 16 dias, o abono será pago como se ele tivesse trabalhado por 8 meses.

Quais trabalhadores estão aptos a receberem o abono?

O abono serve para ajudar os trabalhadores e claro, fomentar a economia local, pois quanto mais dinheiro é injetado, melhor para todos. Entretanto, para ter direito ao valor, é preciso cumprir algumas regras, a saber:

No ano-base, isto é, 2021, ter trabalhado pelo menos 30 dias;

Ter inscrição no sistema Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;

A remuneração média não pode ultrapassar os dois salários mínimos;

É preciso que todos os dados tenham sido informados de maneira correta na Relação Anual de Informações Sociais.

Caso alguma das regras em questão não sejam seguidas, o trabalhador não poderá receber o abono em questão. Mas caso ele cumpra as regras e mesmo assim seu nome não esteja na lista, é preciso entrar em contato com o Banco responsável ou com o ministério do trabalho.

Quem vai receber o abono neste mês de Julho?

Chegou a hora do último ciclo de pagamentos do abono em questão. Lembrando que o nome muda a depender do setor de atuação, no setor público é chamado de Pasep e no setor privado é chamado de Pis.

Já os pagamentos, ocorrem considerando fatores diferentes, a depender do setor do trabalhador, caso ele seja funcionário público, o pagamento ocorre de acordo com o último número de sua inscrição, ao passo que no caso dos funcionários de empresas privadas, o pagamento acontece de acordo com a data de nascimento.

Os que nasceram em novembro e dezembro, irão receber o pagamento a partir do dia 17 de Julho, já os que possuem número final de inscrição 8 e 9 também.