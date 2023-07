Inteligência artificial pode “te engravidar” e mostra como será o bebê

Um programa que “prevê”, através de inteligência artificial, como seria o período de gestação de uma mulher e até mesmo a aparência de seu futuro filho ou filha tem viralizado na internet e, com simulações de famosos, já desperta a curiosidade de muitos internautas que ainda podem ter dúvida sobre a vontade ou não de ter filhos algum dia. Continue lendo para saber como esse incrível programa funciona.

Programa que usa inteligência artificial, simula gravidez e até aparência de futuro filho. – Foto: Reprodução / Redes Sociais

O programa que “prevê” a gravidez

Muitas mulheres já se imaginaram grávidas. Seja com a natural preocupação sobre a mudança em seu corpo, seja por simples curiosidade sobre como ficaria com o exuberante barrigão de mamãe. Mas a curiosidade maior de 99,9% das possíveis futuras mamães é em relação a aparência do futuro filho ou filha que carregará por 9 meses. Será parecido mais com o pai ou com a mãe?

Com a ajuda da nova tecnologia que tomou conta do planeta, entre outras palavras, a inteligência artificial, já é possível se ter uma ideia relativamente próxima do que se pode acontecer durante e após o período da gestação. Conheça um pouco mais sobre o Remini logo abaixo.

O que é o Remini?

Os resultados da inovadora “previsão” são simulados no aplicativo Remini que, usando inteligência artificial (IA), consegue gerar diversas situações quando a pessoa envia os seus registros fotográficos originais.

As imagens criadas pelo Remini e que simulam como você ficaria grávida ou como seria seu filho ou filha têm viralizado nas redes sociais, principalmente após alguns famosos testarem o app e divulgarem os incríveis (ou não) resultados. A ferramenta já foi testada por celebridades como a ex-BBB Viih Tube, Pequena Lo e a influencer Virginia Fonseca.

Disponível para Android e iPhone (iOS), para usar esse recurso dentro do app é preciso desembolsar R$ 50,90 semanais (versão Pro). Mas o Remini permite testar o recurso por até três dias sem pagar nada.

Além das opções que estão “trendando”, a IA pode gerar você de noiva, se formando na universidade, de uniforme policial, modelando em uma grande avenida, com um corpo musculoso e mais.

Como criar fotos que simulam gravidez ou bebês

Antes de usar o app, vale ressaltar que nem todos os resultados são precisos. Em alguns testes uma mulher apareceu com três braços. Falhas também costumam aparecer nos dedos e nos dentes.

Veja como criar:

Após baixar o Remini no seu celular, toque na opção “Fotos AI” na parte inferior do app; Escolha entre 8 e 12 fotos suas. O Remini considera imagens boas: “selfies próximas, mesma pessoa, variedade de planos de fundo, expressões e ângulos de rosto”; Toque em “Enviar suas selfies” e escolha “Biblioteca de fotos” ou “Câmera” (para fazer novas selfies); Após enviar as fotos, toque em “Continuar” e escolha seu gênero; Depois, escolha um modelo (bebê, grávida ou outro) e, então, toque em “Use esta imagem modelo”; Caso não queira assinar o app, toque no botão de degustação: “Ainda não tem certeza? Ativar o teste grátis” e “Continuar”; Depois, é só aguardar o app criar a foto.

Ao todo, são geradas seis imagens. O aplicativo diz que, na primeira vez, ele leva mais tempo para criar as fotos. Em média o processo termina em mais ou menos 8 minutos. Depois, com as imagens já salvas dentro do app, ele pode precisar de apenas 1 minuto para gerar novas situações.

