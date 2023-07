Comunicado: NOVA CONVOCAÇÃO do Cadastro Único; você recebeu?

Cadastro Único faz nova convocação – O Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é um dos principais pilares de distribuição de benefícios sociais no Brasil, abrangendo programas como Bolsa Família e Vale-Gás. Recentemente, foi emitida uma convocação importante que pode afetar diretamente milhões de beneficiários. Continue a leitura e entenda os detalhes desta convocação.

A convocação recente do Governo Federal alerta os cadastrados no Cadastro Único sobre a importância de atualizar o cadastro para garantir a continuidade do benefício do vale-alimentação. Foto: divulgação

Entenda a convocação do Cadastro Único

O CadÚnico se tornou o maior sistema de coleta de dados do Governo Federal, sendo crucial na concessão de benefícios essenciais para a população brasileira. Estes benefícios, que muitos utilizam para pagar contas, quitar dívidas e sustentar suas famílias, têm se mostrado de vital importância, especialmente nos últimos anos.

Veja também: Não atualizou o Cadastro Único? Melhor tomar cuidado com o que pode acontecer

Mas você sabe quantos brasileiros são cadastrados no CadÚnico? Segundo o levantamento mais recente do Governo Federal, divulgado em março de 2023 pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mais de 95 milhões de brasileiros estão registrados na base de dados. Desse total, cerca de 21 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família todos os meses.

O Cadastro Único não só determina os beneficiários de programas de assistência social, mas também fornece um panorama amplo da população brasileira, identificando as regiões com maior necessidade de recursos governamentais.

Recentemente, o Governo Federal emitiu uma convocação para os cadastrados no CadÚnico. A mensagem da União alerta que beneficiários de programas sociais que não atualizarem os dados por mais de 2 anos podem perder os pagamentos mensais. É fundamental recordar que o cadastro deve ser atualizado obrigatoriamente a cada 24 meses, ou sempre que houver alterações significativas na família, como nascimentos, óbitos, casamentos, mudanças de endereço ou alterações na faixa de renda.

Além disso, durante a atualização do cadastro, os beneficiários devem apresentar uma cópia de um documento original com foto do representante familiar, que geralmente é uma mulher.

Para aqueles que não atualizam o CadÚnico há algum tempo, é recomendável seguir o procedimento que será detalhado a seguir, para evitar a perda de benefícios essenciais como o Bolsa Família e o Vale-Gás.

Procedimento presencial

Vale ressaltar que a atualização é realizada, na maioria das vezes, de forma presencial. Somente as famílias que não tiveram nenhuma alteração nos últimos 24 meses podem atualizar as informações pela internet. Nestes casos, as informações podem ser atualizadas através dos canais oficiais de atendimento do Governo Federal.

Para atualizar o CadÚnico, o beneficiário deve localizar a unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próxima de sua residência através de um mecanismo de busca. No site oficial do CRAS, deve verificar se é necessário agendar o atendimento na unidade. Se for necessário, deve utilizar o site oficial para agendar o atendimento.

Ao comparecer ao CRAS, o beneficiário deve informar ao atendente que deseja atualizar o CadÚnico e apresentar a documentação necessária, que inclui certidão de nascimento, certidão de casamento (se houver), título de eleitor, CPF, carteira de identidade (RG), comprovante de residência atualizado, carteira de trabalho, e para os indígenas, a certidão administrativa de nascimento. É importante lembrar que, conforme as novas regras do CadÚnico, é necessário apresentar uma cópia de um documento original com foto do representante familiar.

Após a análise do atendente, se todos os documentos estiverem corretos, o CadÚnico será atualizado e o beneficiário poderá continuar recebendo os principais benefícios sociais do Governo Federal. Portanto, a atualização do CadÚnico é um processo essencial para manter o acesso aos benefícios sociais em dia.

Veja também: Caixa revela a verdade sobre o depósito de R$ 1.136 para quem tem Cadastro Único