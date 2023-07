WhatsApp decide atender uma antiga demanda dos usuários! Ninguém saberá quem é você

WhatsApp atende seus usuários – O aplicativo de mensagens mais popular do mundo, o WhatsApp, está renovando o seu compromisso com a privacidade do usuário. A mais recente adição à sua lista de recursos é o novo mecanismo de proteção de privacidade do número de telefone para membros de comunidades, prometendo mais uma camada de segurança em suas interações. Este recurso já está disponível na versão mais recente do WhatsApp para iOS e Android.

Os usuários do WhatsApp agora podem desfrutar do novo recurso de privacidade de número de telefone nas comunidades. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Usuários pedem e WhatsApp atende

Este novo recurso de privacidade foi anunciado após a recente repaginação da interface das comunidades no WhatsApp. Conhecido como “privacidade do número de telefone”, esse recurso oculta os números de telefone dos usuários que participam de comunidades dentro do aplicativo, oferecendo um nível adicional de proteção à privacidade.

Veja também: Aprenda a enviar mensagens SEM INTERNET e sem pagar nada no WhatsApp

Compatível com o WhatsApp beta para Android 2.23.14.19 e o WhatsApp beta para iOS 23.14.0.70, essa atualização já está sendo lançada. No entanto, vale ressaltar que esta é uma atualização em grande escala e, portanto, alguns usuários podem obter o mesmo recurso instalando versões anteriores do aplicativo.

Durante os últimos meses, o WhatsApp tem estado ocupado com o teste silencioso deste recurso. A ideia é adicionar uma camada extra de privacidade à conta do usuário ao ingressar em uma comunidade. No passado, ao ingressar em uma comunidade, embora a lista de participantes da comunidade estivesse oculta no grupo de anúncios da comunidade, os usuários não podiam interagir com o grupo de anúncios da comunidade por meio de reações de mensagens, pois essa ação revelaria o número de telefone do usuário.

No entanto, com o novo recurso de privacidade do número de telefone, o número do usuário permanecerá oculto, mesmo ao adicionar uma reação a uma mensagem. Inicialmente, esse recurso estava disponível apenas para um número limitado de usuários. Mas, com a versão mais recente do aplicativo, parece que está sendo amplamente implementado.

Uma nova opção chamada “privacidade do número de telefone” será adicionada às informações do grupo de anúncios da comunidade. Este recurso avisa os usuários de que o seu número de telefone é visível apenas para administradores da comunidade e outras pessoas que os salvaram como contato. Isso significa que o seu número de telefone estará oculto para todos os outros participantes, mantendo-o invisível na conversa. Importante notar que este recurso é limitado aos membros da comunidade, enquanto o número de telefone do administrador da comunidade permanece visível.

Vantagem para sua privacidade

Esta atualização oferece uma vantagem significativa em termos de privacidade. Os usuários agora poderão interagir anonimamente com o grupo de anúncios da comunidade, como ao adicionar uma reação a uma mensagem, sem revelar o seu número de telefone. O recurso de reagir a mensagens já está disponível para alguns usuários, e o novo recurso de privacidade do número de telefone deverá ser estendido a outros grupos no futuro.

Além disso, caso um usuário deseje iniciar uma conversa privada com um membro da comunidade que optou por ocultar o seu número de telefone, haverá a opção de enviar uma solicitação a essa pessoa, que poderá então decidir compartilhar o seu número de telefone.

A nova ferramenta de privacidade de número de telefone do WhatsApp já está disponível para alguns usuários que fizeram o download da atualização mais recente do aplicativo na Google Play Store e na App Store e no aplicativo TestFlight. A expectativa é de que este recurso seja disponibilizado para um número ainda maior de usuários nos próximos dias. Este é apenas mais um passo dado pelo WhatsApp para garantir a segurança e a privacidade dos seus usuários, em um momento em que a privacidade digital está cada vez mais em evidência.

Veja também: Alerta: desafio no WhatsApp faz menina de 12 anos se cortar e fugir de casa