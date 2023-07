ESTE é o melhor horário para comprar na Shein e pagar menos

Melhor momento para comprar na Shein – A era do comércio digital trouxe consigo novas formas de interação entre consumidores e vendedores. Se você está acostumado a comprar em plataformas como Shopee e Shein, pode ter se perguntado quando é o melhor momento para efetuar suas compras. Nesta matéria, traremos mais detalhes sobre esse aspecto e também compartilharemos dicas sobre os melhores horários do dia para realizar as transações nestas plataformas.

A Shein é uma plataforma popular para quem gosta de comprar roupas e acessórios online. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como comprar barato na Shein

Em meio a um cenário de vendas cada vez mais dinâmico e interativo, o “live commerce” tem se destacado como o momento preferido dos usuários para realizar suas compras nestas plataformas. Esse horário específico traz uma gama variada de produtos em promoções exclusivas, tornando-o um período atrativo para os compradores.

Durante esses intervalos de “live commerce”, lojistas realizam transmissões ao vivo para apresentar os produtos de suas lojas na plataforma Shein. Há também uma grande participação de influenciadores digitais, que ajudam a fomentar essas transmissões ao vivo e incentivam ainda mais as vendas.

O conceito de “live commerce” envolve uma seleção cuidadosa de empresas para promover seus produtos e lojas na plataforma Shein. O objetivo é trazer uma variedade de itens com preços promocionais para atrair mais usuários para a plataforma, criando uma dinâmica de oferta e demanda em tempo real.

A Shopee, outra plataforma que adota o modelo de “live commerce”, aponta vários benefícios associados a essa estratégia. De acordo com a empresa, os lojistas que participam dessas transmissões ao vivo experimentam um aumento de 70% no tráfego e registram 30% de suas vendas totais durante esses períodos.

No entanto, a realização do “live commerce” requer um planejamento cuidadoso e uma preparação detalhada para ser bem-sucedido. São necessários diversos passos de preparação para garantir que as transmissões ao vivo e as vendas possam atender ao grande volume de pedidos.

Vantagem para comprador e vendedor

O processo de preparação para o “live commerce” na Shein é projetado com a intenção de beneficiar tanto os compradores quanto os vendedores. Esse planejamento é essencial para determinar quais são os produtos mais atrativos para oferecer e identificar o público-alvo da loja.

Além disso, é necessário estabelecer uma infraestrutura de equipamentos adequados para garantir o bom funcionamento das transmissões ao vivo da Shein. Portanto, todos os equipamentos utilizados nas transmissões são testados com antecedência para garantir que possam suportar uma transmissão ao vivo sem interrupções e permitir que os produtos sejam apresentados em detalhes.

Adicionalmente, um estoque específico de produtos é preparado para atender à demanda gerada durante as transmissões. Essa demanda é impulsionada pelos descontos exclusivos oferecidos durante a transmissão, incentivando os espectadores a aproveitarem essas ofertas limitadas.

Como já citado, o “live commerce” tem se mostrado uma estratégia eficaz para as plataformas de e-commerce aumentarem o tráfego e as vendas. Com planejamento adequado e preparação meticulosa, tanto vendedores quanto compradores podem se beneficiar dessas transmissões ao vivo. Como consumidor, é importante estar ciente desses períodos de promoção para poder aproveitar as melhores ofertas.

