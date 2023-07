A Caixa Econômica Federal sempre busca novos métodos de auxiliar os brasileiros em suas necessidades do cotidiano. Bem como sua última atualização, que possibilitou a transferência de valores a qualquer momento do dia. Aos brasileiros que possuem dívidas: é possível recorrer à CEF e conseguir até R$ 1 mil para pagamento das dívidas. Saiba quem tem direito e como solicitar o pagamento.

Chance de empréstimo na CAIXA de R$ 1 MIL para quem está endividado | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa libera até R$ 1 mil para brasileiros

A CEF está liberando aos brasileiros o Crédito Caixa Tem. Que visa atender os brasileiros que estão endividados. Estão inclusos nessa modalidade os beneficiários do Bolsa Família, os MEIs e Pessoas Físicas que possuam um bom score de crédito — mas que estão com dívidas.

Além disso, os empreendedores também pode obter o valor a fim de expansão dos negócios, compra de produtos para revenda, etc. Para solicitar o empréstimo é necessário que o cliente cumpra alguns requisitos. Lembrando que os requisitos são diferentes entre Pessoas Físicas e Jurídicas.

O interessado precisa estar interessado em abrir um negócio ou até mesmo aprimorar algum já existente — beneficiários do Bolsa Família também possuem direito. Não podem ter dívidas superiores a R$ 3 mil até o 31/01/2022.

Feito isso é necessário que tenha um cadastro ativo no Caixa Tem e pronto! Já no caso dos MEIs é necessário que tenha o cadastro ativo no MEI por no mínimo 12 meses e possua uma conta Caixa como Pessoa Jurídica.

Haja vista que o valor máximo de empréstimo é de R$ 1 mil. Com taxas mensais variando de 1-3,99% e com o prazo máximo de 24 meses para o pagamento.

Leia mais: COMUNICADO GERAL alerta para novo bloqueio do Bolsa Família em julho; entenda o motivo

Como solicitar o empréstimo passo a passo?

O cliente precisa ser cliente Caixa, ou seja, o cadastro precisa estar ativo e atualizado no aplicativo. Feito isso, basta seguir o passo a passo abaixo e solicitar o empréstimo para brasileiros através do Caixa Tem.

Abra o aplicativo Caixa Tem e faça login;

Clique na opção “Empréstimos”;

Clique em “Solicitar empréstimo Caixa Tem”;

Solicite a modalidade: PF ou PJ;

Preencha os dados solicitados e anexe os documentos;

Clique em “Finalizar”.

Pronto! Feito isso o cadastro irá passar por uma análise de crédito e caso seja aprovado em até 03 dias úteis o dinheiro cairá na conta. É sem sombra de dúvidas uma boa opção em razão das baixas taxas de juros — comparadas à empréstimos da mesma magnitude.

Haja vista que a maioria dos empréstimos pessoais possuem uma taxa mínima de 7% ao mês, como é o caso do Nubank e outras instituições. Essa modalidade de empréstimo está disponível até o fim do ano.

Leia mais: Seu filho bateu a cabeça? ESTES 3 sinais indicam que ele precisa de atendimento URGENTE