Foi-se o tempo que os celulares custavam menos de R$ 60. Entretanto, isso pode se tornar realidade novamente para algumas pessoas. Com o lançamento do Jio Bharat — milhões de pessoas terão acesso a um dispositivo acessível e com acesso à internet. O valor surpreende a todos: estando na casa dos 12 dólares. Este modelo surpreendeu a todos e o seu público alvo é bastante específico.

Novo celular custa só R$ 60 e foi classificado como revolucionário | Imagem de Jan Vašek por Pixabay

Empresa lança celular de apenas R$ 60

Trata-se de uma solução para amenizar o impacto que a escassez de internet causa na vida de moradores rurais. Por mais que nas grandes cidades as tecnologias usadas já sejam 5G, há áreas que ainda usam o 2G.

A conexão com a internet em regiões rurais do Brasil e do mundo ainda é algo muito precário. Este celular possui ênfase aos habitantes rurais da Índia — que possuem grandes dificuldades para acessar à internet.

Com este lançamento a população da Índia irá ter acesso a um celular com acesso à internet por apenas R$ 60. O Jio Bharat é um celular 4G, oferecendo uma internet muito mais veloz e estável — excelente para essas áreas rurais.

Novo celular custa só R$ 60 e foi classificado como revolucionário | Imagens de divulgação da empresa

Entretanto, não se trata de um smartphone como muitos estão acostumados. É um celular simples, com uma tela pequena e botões físicos — ou seja, não possui tela sensível ao toque.

Este dispositivo busca ter custos baixos e acessíveis aos moradores. Haja vista que irá impactar diretamente a vida de milhões de moradores da Índia — principalmente os que habitam em áreas rurais.

O avanço tecnológico é tão real quanto parece?

Milhões de pessoas não estão tão familiarizadas com a tecnologia como parece. Trata-se do caso dos moradores das zonas rurais e regiões mais escondidas do mundo. A ideia desse aparelho é que sirva para facilitar a vida dessas pessoas, mas não entregando uma tecnologia de ponta.

A tela sem sensibilidade ao toque e botões físicos são exatamente para facilitar o uso para qualquer pessoa e reduzir custos. Haja vista — que a ascensão tecnológica não é tão grande como parece.

Uma pesquisa realizada no mês de maio, indicou que mais de 36 milhões de pessoas não possuem acesso à internet no Brasil. Além disso, regiões rurais ainda possuem dificuldades em obter sinal de internet.

Haja vista que por mais que a tecnologia esteja avançando, ainda é um grande desafio conectar pessoas de todo o mundo através de satélites. Somente da Starlink, há mais de 4 mil satélites. Sem contar os demais.

Logo, ainda há muito a evoluir na tecnologia a fim de que ela alcance o máximo possível de pessoas em todo o mundo.

