Atenção! Supermercados utilizam estas táticas para fazer você GASTAR MAIS

É verdade que as incertezas que a pandemia causou no mundo encareceram e muito o preço de bens de consumo e encher a geladeira se tornou um verdadeiro desafio. Entretanto, apesar do consequente aumento dos produtos, especialmente em supermercados, os donos das grandes redes ainda usam de táticas desleais para fazer com que o consumidor saia com o bolso ainda mais vazio. A seguir, mostramos as dicas de um especialista em consumo que não apenas revelou os truques mais utilizados, como mostrou os meios de evitá-los!

As estratégias que te induzem a comprar mais

As táticas utilizadas por supermercados são variadas e, na maioria dos casos, tão sutis que passam totalmente despercebidas pelos clientes. Um exemplo: você já percebeu que certos produtos aparecem em destaque, fora de suas sessões habituais nos supermercados? A estratégia é usada para que você pense que aquele produto em questão está mais barato do que o mesmo de outras marcas, te impedindo por pura conveniência de ir a sessão específica e consequentemente descobrir preços realmente mais em conta. Geralmente a própria marca do produto paga um valor ao supermercado para destacar o seu produto.

Este é apenas um exemplo que pode causar surpresa em muitos consumidores, mas um especialista em consumo entrevistado pelo jornal The Sun revelou não apenas outras táticas usadas por grandes redes de supermercados, como mostrou o melhor meio para não cair na armadilha e poupar o bolso. Confira as dicas a seguir.

Conheça, se previna e economize

1. Ofertas promocionais – observe o peso por item

Se a embalagem maior foi reduzida, observe o peso por item para saber se vale a pena pelo preço. O item maior pode ser reduzido, mas é improvável que seja mais barato do que o abaixo dele. Isso leva a pensar que está pegando uma pechincha para fazer com que você compre itens desnecessariamente.

2. Frutas e vegetais colocados na frente da loja

Frutas e vegetais são frequentemente colocados na frente dos supermercados tão naturalmente que tendemos a comprar primeiro. Isso significa que não nos sentiremos culpados por todas as outras opções desnecessárias e prejudiciais que colocaremos em nossa cesta depois.

3. Negócios de porta de entrada

Os alimentos que são promovidos na frente da loja chamarão sua atenção imediatamente no momento em que você entrar. Muitas vezes, essas são ofertas de pacotes múltiplos e, embora você pense que está terminando com uma promoção, na verdade está acabando com muito mais produtos do que precisa.

Mantenha o foco e compre apenas o que está na sua lista de compras!

4. Colocar itens caros ao nível dos olhos

As opções de comida mais caras e de marca são normalmente colocadas ao nível dos olhos, enquanto as alternativas mais baratas estarão nas prateleiras mais baixas. O nível dos olhos é muito mais perceptível e os supermercados colocam produtos mais caros lá na esperança de que os clientes os comprem apenas por praticidade, em vez de procurar alternativas mais baratas.

5. Datas comemorativas

Na Páscoa ou Natal, os supermercados aproveitam a tendência para promover itens no intuito de que as pessoas gastem mais na ocasião. No entanto, na maioria dos casos, são apenas itens movidos de um corredor para outro para que sejam exibidos com mais destaque.

6. Pagamento no caixa

Itens em vitrines ao lado dos caixas principais e da área de autoatendimento são uma forma de seduzi-lo a comprar algo pequeno como um presente para si mesmo. Pense um pouco: se você realmente precisasse do item, ele já estaria na lista e na sua cesta.

7. Ofertas de dois por um

Esse talvez seja o negócio mais conhecido nos supermercados e tem sido uma excelente maneira de fazer as pessoas gastarem mais dinheiro. Mas o que isso faz é levar as pessoas a gastar desnecessariamente, caso contrário, elas sentem que ‘perderam’ muito. A menos que o item em oferta esteja em sua lista de compras em primeiro lugar, cair nesse acordo pode ser um completo desperdício de dinheiro.

