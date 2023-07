CAIXA anuncia pagamento especial de R$ 1.000 para quem tem Caixa Tem

Hoje em dia, a maioria dos brasileiros já conhecem o aplicativo do Caixa Tem, que é um aplicativo da Caixa Econômica Federal ao qual é a responsável por repassar benefícios do governo para a população, no entanto, a maioria das pessoas ainda não foram informados que neste mês de julho, os beneficiários dos programas vão receber benefícios extras, que podem chegar a R$ 700 a R$ 1 mil.

O aplicativo do Caixa Tem foi criado pelo Governo Federal no ano de 2020 e teve como objetivo central atender aos brasileiros que estavam recebendo naquele ano o auxílio emergencial para quem estava desempregado durante a pandemia. E assim que acabou a pandemia o Caixa Tem começou a funcionar para outras funcionalidades e agora o aplicativo já tem várias ferramentas.

E devido a essa abertura, milhões de brasileiros já tem esse aplicativo instalado nos celulares para possibilitar a movimentação dos valores que são recebidos pelos programas sociais federais. Entre esses pagamentos realizados pelo recurso, é possível destacar o Bolsa Famílias e Auxílio Gás, sem contar os empréstimos ofertados pela Caixa.

Aplicativo Caixa Tem

Se você que está lendo é uma das pessoas que usa o aplicativo para receber do Bolsa Família, é necessário ficar atento ao aviso que será lançado pelo banco e neste mês de julho, as famílias que têm crianças entre 0 a 6 anos irão receber um pagamento extra no valor de R$ 150 por cada uma, mas no mínimo serão 2 crianças por família.

As famílias que tem jovens entre 7 a 18 anos incompletos, famílias que tem gestantes vão receber um valor extra de R$ 50,00 para quem estiver dentro dessas condições. O banco da Caixa pediu para que todos os beneficiários revisem os dados que estão no sistema cadastrados para que sejam feitos corretamente.

É fazendo assim, que tem como evitar que algumas famílias não consigam ter esse aos benefícios corretos devido o cadastro estar totalmente desatualizado, e como um fator pode levar a outro, tem chances de que essas famílias sejam excluídas do Bolsa Família.

Lembrando que o pagamento mínimo para cada família é de R$ 600 e está garantido para todos, porém os benefícios adicionais só serão pagos para as famílias que se encontram dentro das novas regras.

