Não fez sua foto gestante? Inteligência artificial cria para você de graça

Faça sua foto gestante – Você já imaginou como seria o seu visual grávida ou como poderiam ser as feições do seu filho ou filha? Uma nova tendência nas redes sociais traz essa possibilidade ao alcance de todos, graças ao aplicativo Remini. Usando a inteligência artificial (IA), o software transforma fotos pessoais em vislumbres futuristas do que poderia ser.

O aplicativo Remini permite criar uma foto de gestante utilizando inteligência artificial. Foto: divulgação

Já imaginou como seria uma foto sua como gestante?

O Remini tem atraído cada vez mais a atenção do público, incluindo celebridades como Viih Tube, Pequena Lo e Virginia Fonseca, que estão experimentando a ferramenta. Com versões disponíveis para Android e iPhone (iOS), o aplicativo possui um recurso especial que requer a contratação do plano Pro, com um custo de R$ 50,90 por semana. No entanto, o aplicativo oferece a possibilidade de experimentar o recurso gratuitamente por até três dias.

A versatilidade do aplicativo vai além das imagens de gravidez e de crianças. A IA do Remini tem a capacidade de projetar diversas situações, desde vestir o uniforme policial até desfilar por uma grande avenida como modelo, com um corpo musculoso, além de poder gerar imagens de você vestindo um vestido de noiva ou recebendo o diploma na cerimônia de formatura da universidade.

A precisão do aplicativo, no entanto, pode variar. No teste realizado pelo portal de notícias G1, por exemplo, uma mulher foi gerada com três braços, indicando que falhas ocasionais podem ocorrer. Para quem está interessado em experimentar o Remini, abaixo estão os passos a seguir:

Passo a passo

Depois de baixar e abrir o Remini no smartphone, o usuário deve selecionar a opção “Fotos AI” na parte inferior do aplicativo. O passo seguinte é escolher entre 8 e 12 fotos pessoais. O ideal é que essas imagens sejam selfies aproximadas do rosto, do mesmo indivíduo, com uma variedade de planos de fundo, expressões e ângulos de rosto.

Depois de selecionar e enviar as fotos, o usuário deve prosseguir e escolher o gênero. Em seguida, deve-se escolher um modelo (bebê, grávida, entre outros) e tocar em “Use esta imagem modelo”. Para aqueles que não pretendem assinar o serviço imediatamente, há a opção de ativar o teste gratuito tocando em “Ainda não tem certeza? Ativar o teste grátis” e em “Continuar”.

A partir daí, basta aguardar enquanto o aplicativo gera as imagens. No total, seis imagens são produzidas. No primeiro uso, a criação das imagens pode demorar um pouco mais – cerca de 8 minutos, de acordo com o G1. Mas, uma vez que as imagens já tenham sido salvas dentro do aplicativo, novas renderizações podem levar apenas 1 minuto.

Portanto, o aplicativo Remini é mais um exemplo de como a tecnologia de inteligência artificial está se tornando cada vez mais sofisticada, possibilitando que as pessoas experimentem uma nova forma de se verem e, através disso, possam até mesmo ter um vislumbre de possíveis futuros. Entretanto, é importante lembrar que, embora a IA seja capaz de gerar imagens impressionantes, estas são apenas simulações e não têm qualquer garantia de precisão.

