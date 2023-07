O ChatGPT é uma Inteligência Artificial que se tornou bastante popular no início de 2023. Em contrapartida, com o sucesso tão repentino da ferramenta — a gigante da tecnologia: o Google não ficou para trás e anunciou o lançamento do Bard. Trata-se de um concorrente do ChatGPT e promete inovar a maneira cujo os usuários se relacionam com essas I.As.

Google anuncia concorrente do ChatGPT; veja como usar | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Google anuncia concorrente ao ChatGPT

Nesta quinta-feira, 13, o Google lançou oficialmente a mais nova ferramenta de inteligência artificial — o Bard. Agora está traduzido para mais de 40 idiomas e acessível para milhões de pessoas.

De acordo com informações divulgadas pela empresa — o Bard está disponível em vários países do mundo e presente nas línguas mais faladas. O Português-brasileiro está presente.

Por mais que o Bard tenha sido lançado meses atrás, somente agora ganhou novas atualizações e ficou disponível para mais países. Haja vista que até então a I.A era trílingue, falava apenas inglês, coreano e japonês.

A ferramenta pode se comunicar com qualquer usuário e através de sua poderosa API é possível interligar a ferramenta com outros chats, websites e muito mais. O Bard consegue se adequar à linguagem do usuário.

Por esse motivo: consegue se comunicar tanto formalmente, quanto informalmente. O Bard possui recursos que o ChatGPT não possui, como é o caso de retomar uma conversa outrora suspensa.

Leia mais: Supermercado vende carne com LARVAS para cliente e Justiça determina indenização de R$ 10 mil

Como acessar o Bard?

Essa inteligência artificial pode ser acessada através do site oficial: https://bard.google.com. Trata-se de um projeto surpreendente e acessível a todos os usuários como citado anteriormente.

Entre no site oficial do Bard;

Clique em “Quero testar”.

Concorde com os termos de condições;

Pronto! Agora basta digitar algo ou pedir alguma informação que a I.A será capaz de processar.

Na parte inferior esquerda ficará visível o endereço IP do usuário. Acima as conversas — na qual é possível adicionar novos chats, etc. É possível acessar o Bard através do dispositivo celular ou computador.

Estes chatbots possuem um poderoso algoritmo por detrás e é possível escrever textos acadêmicos, técnicos e sobre qualquer tema. Tudo com base em milhões de informações que estão listadas em sua base de dados.

Por enquanto: essas ferramentas são gratuitas e disponíveis a todos. Entretanto, em futuro próximo elas podem ser pagas e assim reduzir bastante o acesso dos usuários. Haja vista que por mais que seja gratuitas, há opções Plus.

O avanço da I.A está sendo exponencial em todas as áreas. Não somente na área textual, como na área visual e musical. Haja vista que hoje em dia já existem shows usando I.A para “ressuscitar” grandes ídolos que já faleceram. Como aconteceu nesta semana com o cantor João Gomes, que fez um dueto com o Luiz Gonzaga — através da I.A.

Leia mais: Quem vai pagar MENOS no carro com a nova Reforma Tributária