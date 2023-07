LIBERADO grande desconto nas contas do mês para ESTES brasileiros

Não são todas as pessoas que sabem, mas o Governo Federal dá descontos especiais para a conta de luz de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, esses abatimentos podem chegar até 65% por mês e eles são concedidos dentro do projeto que se chama Tarifa Social de Energia Elétrica.

Esse programa não é um programa novo, é que o sistema passou por algumas mudanças nos últimos meses e por isso grande parte da população não conhece esse programa e até mesmo não conhece todas as regras. Hoje em dia, o plano de recebimento do desconto toma como base as informações pelo Cadastro Único (CadÚnico).

Antes, a pessoa que tinha desejo de entrar na Tarifa Social de Energia Elétrica tinha que solicitar esse desconto pessoalmente até em uma agência de energia na cidade. No entanto, agora o saldo já é liberado com base nas informações do CadÚnico, por isso o beneficiário precisa ficar atento.

CadÚnico: desconto nas contas

O cidadão pode perder os descontos devido à falta de atualização do cadastro único, pois assim que o sistema nota que os dados se tornam desatualizados, a empresa de energia fica impedida de repassar os descontos, e a pessoa pode sair desse projeto.

A atualização do sistema no Cadastro Único é a regra principal e de mais peso, essa atualização precisa ser feita ao menos uma vez a cada 2 anos, além disso, também é preciso sempre atualizar a lista quando acontecer mudanças estrutural na família, como por exemplo uma morte ou nascimento, até mesmo mudança de endereço.

Troca de dados

Outro ponto que não podemos deixar de destacar é o cancelamento do programa da Tarifa Social quando acontece a troca de dados, acontece muito de diversas pessoas que tem inscrição como o titular no CadÚnico não ser o mesmo nome que está na conta de energia e isso pode ser um problema pois a empresa de energia não vai conseguir realizar o encontro dos dados.

É necessário resolver esse problema indo até a agência da distribuidora e realizar a troca do titular, e a principal ideia é que seja o mesmo que está inscrito como o titular no Cadúnico.

Tarifa Social de Energia Elétrica

Vale ressaltar que o tamanho do desconto com a Tarifa Social Elétrica é de conforme o consumo de cada um, no entanto, quanto menos energia se consome, maior será o desconto ofertado pelo Governo Federal. E o tamanho do abatimento pode ser conferido na conta de luz.

Conforme os dados na Neonergia, destacaram que só em Pernambuco são mais de 161 mil pessoas que estão prestes a perder o direito de fazer a parte da Tarifa Social por falta de atualização no CadÚnico.

