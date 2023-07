Banco Inter: truque para aumentar o limite do cartão caiu na internet

Seja qual for o seu banco, o aumento do limite de crédito é desejado por todos. Seja para pagar algumas contas, comprar um aparelho ou até uma roupa nova, o crédito pode te auxiliar nesses momentos. Para os clientes do banco Inter, aumentar o limite também pode significar maiores vantagens e benefícios na instituição. Continue lendo e saiba como aproveitar bem essa oportunidade.

Os melhores caminhos para aumentar o seu limite

Uma das formas de aumentar o limite de crédito no Banco Inter é fazendo a solicitação por meio do próprio aplicativo. O processo acontece da seguinte forma:

Acesse sua conta digital – disponível para Android e iOS;

Clique no menu “Cartões”;

Role a tela até a parte de “Produtos”, que fica abaixo do desenho do seu cartão;

Clique em “aumento de limite”;

Após isso, seu pedido é enviado para a análise de crédito e o banco te dará a resposta em até 7 dias úteis.

Para clientes One, Black ou Win, basta informar seu interesse em aumento de limite pela área advisor, no aplicativo do Inter. O próprio banco, automaticamente, irá analisar o pedido. Vale lembrar que de tempos em tempos seu limite é adequado para seus gastos mensais.

Seu pedido foi negado? Cartão C6 Bank pode ser alternativa

Em caso do pedido de aumento de limite no Inter não ser aprovado, um cartão que pode suprir suas necessidades nesse momento é o CDB do C6 Bank, que é concedido aos clientes do C6 com uma conta digital ativa, acessada através do app no smartphone ou pelo site do banco. Vale lembrar que na instituição, o valor investido ou depositado pode render até 80% do CDI, permitindo que os clientes façam compras parceladas.

Saiba como ter acesso ao cartão C6 Bank:

Acessar o site do C6 Bank, ou baixar o app; Se ainda não tiver, você precisa abrir uma conta antes de solicitar o cartão; No aplicativo, encontre o botão “Abrir conta”; Siga as instruções até a abertura da conta desejada.

No entanto, se você não possui conta em nenhum dos bancos citados acima, ainda há meios de se conseguir aumento de limite em cartões de crédito do banco de sua preferência. Separamos, então, 5 dicas valiosas que podem te ajudar a conseguir um limite bem mais generoso. Veja a seguir.

5 dicas para aumentar o limite do seu cartão

1. Atualize as informações sobre sua renda

Se hoje você ganha mais do que ontem, a instituição financeira ou operadora do seu cartão de crédito precisa saber disso. Assim, aumentar o seu limite vai ser mais seguro para eles, já que seu poder aquisitivo aumentou também. Para atualizar sua renda mensal procure dentro do aplicativo ou internet banking o tópico “declaração de renda”. Caso não consiga mudar a informação por este caminho, é só entrar em contato pelos canais de atendimento do seu cartão.

2. Centralize as compras em um cartão de crédito

Ok, gastar todo seu limite não é recomendável para que você não fique endividado. Mas se você possui um limite muito baixo e quer aumentá-lo, uma excelente estratégia é utilizar seu cartão em mais compras. E sim, pode ser que você use o limite em sua totalidade, mas neste caso não é um problema, já que não é um valor que você não pode pagar. A operadora de cartão vai saber disso se você pagar as faturas em dia e em sua totalidade. Assim, irá aumentar a confiança em você e aos poucos seu limite poderá subir. Considere também trocar vários cartões por um só. Centralizando os gastos em um único cartão, as chances de seu limite aumentar são maiores.

3. Pague sua fatura em dia

Como já mencionamos, é essencial pagar a fatura do seu cartão em dia e no valor total! Evite ao máximo pagar o mínimo do cartão ou parcelar a fatura para não entrar no rotativo do cartão de crédito. Isso porque os juros aplicados nesta modalidade costumam ser muito altos e quem opta por pagar as faturas assim pode se enrolar. Por considerar uma relação mais arriscada, o banco emissor do cartão dificilmente irá aumentar o limite de uma pessoa ou empresa que não consegue pagar as despesas do cartão completamente. Isso vale para todas as contas em seu nome. Manter seu histórico de bom pagador no mercado é muito importante, já que as operadoras de cartão irão consultar sua “reputação”, por exemplo, para saber se existem ou não pendências em seu nome.

