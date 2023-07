Aprenda a enviar mensagens SEM INTERNET e sem pagar nada no WhatsApp

WhatsApp sem internet – A realidade de ficar sem conexão à internet, seja por ausência de dados móveis ou Wi-Fi, pode muitas vezes nos impossibilitar de comunicar o que queremos, principalmente através de um dos aplicativos de mensagens mais utilizados mundialmente: o WhatsApp. Contudo, parece que encontramos um método que desafia essa dependência de conexão, possibilitando o envio de mensagens gratuitas mesmo sem acesso à internet. O recurso, que parece mágica, se torna um aliado poderoso quando o assunto é emergência de comunicação.

Descubra como enviar mensagens de WhatsApp de graça sem precisar de internet usando um proxy confiável. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como usar o WhatsApp mesmo sem acesso à internet

Com a evolução do WhatsApp ao longo dos anos, muitos recursos foram incorporados ao aplicativo, tornando-o um importante instrumento de interação no cotidiano das pessoas. Agora, é possível fazer chamadas de vídeo em grupo e até responder mensagens com adesivos, o que torna a plataforma ainda mais atrativa. Mas a dependência de uma conexão estável à internet sempre foi um pré-requisito para o funcionamento do aplicativo.

Acontece que, para a surpresa de muitos, existe uma maneira de contornar essa exigência de conexão à internet para a transmissão de mensagens. O truque envolve a ativação de um recurso chamado proxy no seu dispositivo móvel. O processo começa dentro do próprio aplicativo WhatsApp. Ao acessá-lo, você deve ir até a seção de configurações. Uma vez lá, procure a opção de armazenamento de dados e, nela, selecione as configurações de proxy.

Ao habilitar essa função, será solicitado que você forneça um endereço de proxy correspondente. Ao inserir esse endereço e salvar as alterações, você estará dando o primeiro passo para a sua independência da internet na utilização do WhatsApp.

O que é o proxy?

Mas o que exatamente é esse endereço de proxy? Um servidor proxy, em termos simples, é um intermediário entre o usuário e a internet. Ele atua como um ponto de transição, processando e encaminhando as solicitações feitas pelo usuário à internet. Dito de outra forma, é um facilitador da comunicação entre o aplicativo WhatsApp e a internet.

Para obter um endereço de proxy confiável, o qual é essencial para a eficácia da operação, existem diversos sites especializados que oferecem serviços de proxy. O endereço gerado por esses sites permitirá estabelecer uma conexão entre o WhatsApp e o servidor proxy, mesmo sem a necessidade de uma conexão convencional à internet.

No entanto, um alerta é importante ao se adentrar no mundo dos proxies: a segurança dos seus dados. Como um intermediário na sua conexão à internet, o servidor proxy tem acesso a alguns de seus dados privados. Por isso, é essencial ser cauteloso e usar apenas serviços de proxy confiáveis, pois assim você pode garantir que suas informações não sejam expostas indevidamente.

Com todos esses passos seguidos à risca, você terá a capacidade de enviar mensagens pelo WhatsApp, mesmo quando não tiver dados ou conexão Wi-Fi disponíveis. Esse truque pode ser particularmente útil em situações de emergência, quando a comunicação com alguém importante se torna uma necessidade imperativa.

