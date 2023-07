5 hábitos para REDUZIR A CELULITE; comece hoje

A celulite, nem sempre, é um incômodo para as pessoas. Porém, outras pessoas, principalmente mulheres, preferem ficar bem longe das temidas marquinhas aparentes no corpo.

Está comprovado que aproximadamente 98% das mulheres já tiveram celulite, então não há motivo para se sentir mal! De acordo com especialistas a celulite é apenas um depósito de gordura sob a pele e não é considerada uma doença. É comum vê-las em áreas específicas do corpo, sendo quadris, nádegas ou pernas. No entanto, há casos de mulheres que desenvolvem celulite em outras áreas.

Entre as principais causas da celulite, estão os fatores hereditários, desequilíbrios hormonais e problemas circulatórios. Para evitar o aparecimento do problema, apostar em um estilo de vida mais saudável, com boa alimentação e hidratação adequada, prática de atividades físicas é uma alternativa e tanto.

DESCUBRA A MELHOR FORMA DE ELIMINAR A CAMADA ADIPOSA E EVITAR O APARECIMENTO DE MARCAS INCÔMODAS. Imagem de PublicDomainPictures por FreePik

Reduzir a celulite é possível com estes 5 hábitos:

Mantenha-se ativo: É importante se exercitar regularmente para combater a celulite e ajudar seu corpo a se sentir melhor. Uma boa opção é correr todas as manhãs por pelo menos 30 minutos por dia. Cuide da sua alimentação: Tente reduzir a ingestão de gordura na sua dieta. Ao fazer isso, você notará que a celulite diminuirá, pois essas irregularidades na pele são nódulos de gordura acumulada. Aumente o consumo de alimentos que são o pesadelo da celulite, exemplo: Limão, laranja, gengibre, melancia, tomate, banana, verduras, beterraba, pepino. Beba bastante água: Consuma pelo menos dois litros de água por dia para manter seu corpo hidratado. Isso também evita que a gordura corporal se solidifique e se transforme em celulite no futuro. Beneficie-se da água fria: Tomar banhos de água fria pode ser desafiador, mas, a longo prazo, traz ótimos resultados. O frio ajuda a manter a pele firme e livre de celulite. Faça massagens: Existem clínicas de estética especializadas em massagens e técnicas que ajudam a reduzir a celulite. Você pode experimentar esses tratamentos ou até mesmo realizá-los em casa, com a ajuda de alguém para executar os movimentos corretamente. No entanto, é sempre melhor procurar a orientação de um especialista.

Atreva-se a fazer essas pequenas mudanças em sua vida e você notará uma grande diferença em seu corpo. Não deixe que a celulite se torne sua pior inimiga!

Lembrando que essas dicas não substituem a opinião de especialistas. Dessa forma, fique atento e não esqueça de consultar seu médico, antes de usar ou realizar qualquer procedimento.

